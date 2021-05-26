Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak.” dedi.
- “Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık.” diyen Koca, “Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak.” ifadesini kullandı.
- Koca, “Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim.” dedi.
- Bakan Koca, “Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi.” diye konuştu.
CANLI: Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Basın Açıklamamızı aşağıdaki YouTube linkimizden takip edebilirsiniz.
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— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 26, 2021
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