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Bakan tarih verdi... Doğalgaza da kademeli fiyat tarifesi geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte başlayacak olan "Az tüketenden az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması" çalışmasının doğalgazda da devreye gireceğini açıkladı. Bayraktar, "Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi 2025 şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. İller bazında bir çalışma olacak." dedi.

01 Kasım 2024 | 09:30
Bakan tarih verdi... Doğalgaza da kademeli fiyat tarifesi geliyor

Enerji Bakanı Bayraktar, gazetecilere yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim'de Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile enerji başlığı altında da görüşmeler gerçekleştirdiğini anlattı..

Doğalgazla ilgili olarak ise Rusya ile üç konunun gündemlerinde olduğunu anlatan Bayraktar, "Bir tanesi Doğalgaz Ticaret Merkezi. Bir diğeri Rusya ile doğalgaz fiyatı konusu. Türkiye olarak bize özel bir fiyat istiyoruz. Ayrıca 2025 sonunda bitecek çok büyük bir kontrat var, bunun yenilenme şartlarını konuşuyoruz. Burada bir paket anlaşma geliştirmek lazım. 2025 içerisinde Botaş- Gazprom arasında yüzde 50-50 ortaklıkta İstanbul Finans Merkezi'nin içinde bir şirket bu ticaret platformunu işletecek." diye konuştu..

Bu sene kış aylarının doğalgaz açısından "enteresan" geçebileceğini kaydeden Bayraktar, "Bu yıl Ukrayna transiti doluyor ve süresi uzatılmayacak gibi gözüküyor. Yani Avrupa'ya Rusya'dan gaz aralık sonunda ya da ocakta kesilebilir. O zaman böyle gazda Avrupa'da fiyatlar yükselirse bunun bize bir negatif etkisi olmasın istiyoruz. Arz güvenliğinde bir sıkıntımız yok ama fiyatla alakalı negatif etkisi olmasın istiyoruz. Dolayısıyla Rusya ile fiyat ve yeni kontrat süreci önemli" dedi..

Bakan Bayraktar, enerjide sübvansiyonların ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için önümüzdeki yıl elektrikte olacağı gibi doğalgazda da kademeli bir fiyatlandırmaya gidileceğini ifade etti. "Az tüketenin az çok tüketenin gerçek maliyetini ödeyeceği" yeni dönemin ayrıntılarını da anlatan Bayraktar, "Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi 2025 şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. Ama doğalgazda farklı durumlar da var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor, Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğalgaz biraz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" dedi..a

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