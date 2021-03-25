Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne video konferans yöntemiyle katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor.” diye konuştu.
Varank, “Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla koordinasyon içinde Türkiye’nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız.” dedi.
Varank, “KOSGEB’in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz” ifadesini kullandı.
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