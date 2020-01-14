Bakanlık hileli ürünler listesini açıkladı! İnsan sağlığıyla oynayan bu markalara dikkat
Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürünlerin listesini açıkladı. Listede 229 firmaya ait 386 parti ürün yer aldı.
Bazı firmaların ürettiği sucuklarda kanatlı eti tespit edildi. Bazı firmaların sucuklarında domuz eti, bazı firmalarda ise at etine rastlandı. Kimi peynirlerde nişasta, süt yağı hariç yağ tespit edildi.
TARIM BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:
Tarım ve Orman Bakanlığı 29 firmaya ait 386 parti ürünün ismini açıklarken, “kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler” ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O LİSTE
Önceki haber Reel dış ticarette işler değişti
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?