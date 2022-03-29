Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi’nin (OGS) 31 Mart’ta sona ereceğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Hızlı Geçiş Sistemi’ne (HGS) geçiş işlemlerinin tamamlanmasına 2 gün kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, OGS ve HGS’nin gişelerde karışıklığa neden olduğuna işaret edilerek, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için OGS’nin 31 Mart’tan itibaren kaldırılacağı belirtildi.

OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalarca ücretsiz HGS etiketinin verileceği ve hesaplarının da HGS’ye dönüştürüleceği bildirilen açıklamada, OGS’den HGS’ye geçiş oranının yüzde 70’i aştığı ve bankalarda yeterli miktarda HGS etiketinin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceği, herhangi bir aksaklığın yaşanmayacağı vurgulandı.

OGS’si olanlar ne yapacak?

OGS kullanan vatandaşların HGS etiketini ücretsiz almaları için takip etmesi gereken adımlara ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: