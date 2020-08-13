Merkez Bankası’nın 5 Ağustos’ta yayımladığı tebliğ ile izin verdiği nakit döviz talebine komisyon uygulaması bankalar tarafından uygulanmaya başlandı.

Daha önce BDDK’nın yetkisinde olan, bireysel müşterilerin bankacılık işlemleri masraf ve komisyonlarını belirleme yetkisi pandemi sürecinde çıkarılan son yasayla Merkez Bankası’na geçti.

Merkez Bankası çok sayıda bankacılık işleminin komisyon ve masrafına ilişkin yasal hükümleri içeren bir uygulama talimatını bankalara gönderdi.

Talimata göre bankalar işlemlerden binde 3’e kadar komisyon alabilecek.

Zorunlu olmayan uygulama bankaların insiyatifinde bulunuyor.