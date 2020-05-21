Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan’da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenin ardından hizmet vermeye başladı. Açılışa Japonya Başbakanı Abe de videokonferans yöntemiyle katıldı.

Açılış öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca, hastanede incelemelerde bulundu.

Açılışta konuşan Erdoğan şunları söyledi:

“İstanbul Havalimanı’na yakınlığı ile yabancılara da hizmet edecektir. İstanbul artık uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir.

Sağlık sistemlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek teşkil etmekte. Nitekim dün itibari ile günlük vaka sayımızı binin altına düşürdük. Normalleşme ile ilgili adımları atarken de tedbirleri asla elden bırakmıyoruz. 82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske yolladık.

Sağlık sistemlerinin çöktüğü kamu düzenlerinin yara aldığı bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir başarı sergiliyor.”

10 BLOKTAN OLUŞUYOR

20 Nisan’da hizmete alınan hastanede ilk etabın açıldığı tarihten bu yana yalnızca Kovid-19 hastalarına hizmet veriliyor.

789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edildi.

Ayrıca, 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan hastane, 456’sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip.

Özellikle yoğun bakım ihtiyacının olduğu bir dönemde önemli bir işlev üstlenecek hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis bulunuyor.

Hastanede, günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.

725 poliklinik odası, 3’ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile hastane, günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve 500 özellikli ameliyat yapılabilecek kapasiteye sahip.

Çocuk ve erişkinler için toplam 107 branşta hizmet verecek hastanede, en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanım ile ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor.

Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen “Xoft Intraoperatif Radyoterapi” (IORT) sistemi de ilk defa bu hastanede kullanılacak.

Öte yandan, “Enerji ve Çevre Dostu” tasarımlarla inşa edilen hastanede, 654 kişilik 2 konferans salonu da bulunuyor.