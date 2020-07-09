Koronavirüs sürecinde Kurban Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? sorusu yaklaşan bayram öncesi merak edilenler arasında. Dün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurul gündemine yaklaşan Kurban Bayramı’na yönelik tedbirlerin gelip gelmediği ve sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

“Bugün kısmen Bilim Kurulunda gündeme geldi, sesli tartışıldı ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar geçen hafta da bahsettiğim şekliyle salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi ama birtakım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği çünkü il bazında eğer vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. Bunu da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre İl Hıfzıssıha Kurulları bütün kararları almaya zaten yetkili, dolayısıyla bu anlamda il bazında birtakım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız.”

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe günü. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

30 Temmuz – Kurban Bayramı Arefesi

31 Temmuz – Kurban Bayramı 1. gün

1 Ağustos – Kurban Bayramı 2. gün

2 Ağustos – Kurban Bayramı 3. gün

3 Ağustos – Kurban Bayramı son günü