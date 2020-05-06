Koronavirüs sürecinde normalleşme takvimine göre berber, kuaför ve güzellik salonları 11 Mayıs’ta açılıyor. Peki, koronavirüs önlemleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonları nasıl çalışacak?

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyona bağlı tüm meslek mensuplarının yeniden faaliyete geçmeye hazır olduğunu söyledi. Üyelerini gerekli hazırlıkları yapmaları için önceden uyardıklarını ifade eden Karakaş, bu kapsamda ihtiyaç duyulan tedbirleri almak kalan zamanı güzel değerlendireceklerini dile getirdi.

BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARI NASIL ÇALIŞACAK?

Karakaş, ‘Berber, kuaför ve güzellik salonları nasıl çalışacak? sorusunu da yanıtladı.

Karakaş, 11 Mayıs itibarıyla açılacak işletmelerin alacakları tedbirleri 9 ana başlık altında belirlediklerini belirterek, öncelikle tüm iş yerlerinin randevu sistem i ile çalışacağını, iş yerinde mutlaka ateş ölçer bulunacağını bildirdi.

Bayram Karakaş, kapıdan giren her müşterinin ateşinin ölçüleceğini ve bu ölçümlerin bir forma kaydedileceğini söyledi.

Müşterilere galoş, maske ve eldiven verileceğini anlatan Karakaş, işletmelerde mutlaka dezenfektan bulunacağını, havlu, peçete gibi ürünlerin de tek kullanımlık olacağını aktardı.

Ustaların kesinlikle maske takacaklarını belirten Karakaş, şunları kaydetti: Kuaförlerde tek kullanımlık manikür, pedikür kitlerinden olacak. Müşteriler malzemelerini ya kendileri getirecek ya da tek kullanımlık malzemeler kullanılacak. Ruj, fondöten birden fazla kişiye kullanılmayacak. Herkesin kullandığı ürün ayrı olacak.”

Çalışanların 2 beyaz iş önlüğü olacak, bunlar her akşam 60 derece sıcaklıkta yıkanacak ve ütülenecek.

Sosyal mesafe korunacak, koltuklar arasında 1,5 metre mesafe olacak.

Karakaş, bu kurallara uymayan salonların, şikayet edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.