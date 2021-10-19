Konser piyanistliğinden kuryeliğe, pazarlamadan mühendisliğe kadar farklı sektörlerde bulunan beyaz yakalı çalışanlar, bugün birer girişimciye dönüştü.

Start up’lar ilk işlerinde edindikleri bu tecrübelerle kriz yönetiminden müzakere yeteneğine kadar farklı alanlardaki kaslarını geliştirdi.

Kimi model uçak yaparken 3D yazıcı üretmeye başladı, kimi konser piyanistiyken kahve falı mobil uygulaması geliştirdi. Kimi bankada teftiş kurulunda çalışırken sağlık takviyesi markası yarattı, kimi üniversitede kuryelik yaparken girişimci oldu.

Bu girişimcilerin hepsinin ortak özelliği ise daha önceki iş hayatlarından kazandıkları deneyimleri kendi işlerine aktarmaları. Plaza yaşamından sıkılan ve kendi start up’larını kuran bu girişimcilerin önceki iş yaşantıları onların kriz yönetiminden müzakere yeteneğine, kolektif çalışma kültüründen iş disiplinine kadar farklı alanlardaki kaslarını geliştirdi.

Biz de haberimizde geçmişte beyaz yaka tecrübesi olan start up’ların bu deneyimlerini kendi girişimlerine nasıl aktardıklarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın