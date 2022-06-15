Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, kripto para birimlerinin ve NFT’lerin “%100 daha büyük aptal teorisine dayalı” olduğunu düşündüğünü söyledi.

Gates, Bored Ape Yacht Club NFT’lerine de atıfta bulunarak “Maymunların pahalı dijital görüntüleri dünyayı son derece iyileştirecek” diye espri yaptı.

Kripto paralara yönelik eleştirileri ile bilinen Bill Gates, salı günü iklim değişikliğiyle ilgili bir TechCrunch konuşmasında konuya değindi.

Gates, kripto paralar ve NTF’leri, “daha büyük aptal teorisine dayanan” bir şey olarak nitelendiriyor. Gates, yeterli sayıda yatırımcı olduğunda varlıkların fiyatının artacağı fikrine atıfta bulunuyor.

Daha büyük aptal teorisi, kişilerin bir başkasının daha da fazlasını ödeyeceği umuduyla aşırı değerli varlıklara yatırım yapmaları durumunu anlatıyor. Teoriye göre piyasa katılımcısı varlığı kendisi ne zaman isterse o zaman rahatlıkla satabileceğini düşünür ve varlığı satın almaktan çekinmez.

Gates, kriptoya gelince, “Ben buna dahil değilim” diyor.