Borsa, altın, döviz… Piyasalarda gün sonu rakamları… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kazanarak günü 1.422,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,72 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 3,05 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,67 puan ve yüzde 1,19 yükselişle 1.506,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32’si prim yaptı, 58’i geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, BİM Birleşik Mağazalar ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, gün içinde 1.400 seviyelerine kadar gerileyen BIST 100 endeksinin bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçtiğini, banka hisselerinin söz konusu yükselişe öncülük ettiğini ifade etti.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya, yurt içinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yurt dışında ise ABD’de tarım dışı işsizlik verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ABD’deki iş gücü piyasası verilerinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası üzerinde etkili olabileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, GSYH’nin 1. çeyrekte yüzde 6,4 büyümesini, mayıs ayında TÜFE’nin ise yüzde 1,39 artmasını bekliyor.

ALTIN, DÖVİZ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.894,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 kazanımla 520 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5437 lira, satışta 8,5779 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4264 lira, satışta 8,4602 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2195, sterlin/dolar paritesi 1,4190, dolar/yen paritesi de 109,86 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,22 yükselişle 69,35 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​