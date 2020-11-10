Borsa İstanbul, Genel Müdür Hakan Atilla’nın istifa ettiğine dönük iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Sosyal medyada yayılan Hakan Atilla’nın istifa ettiğine dönük iddialara Borsa İstanbul’dan yanıt geldi.
Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nde yapılan açıklamada “Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.
Şimdi Borsa İst Gn Müd Hakan Atilla ile konuştum.
Aramızda şu konuşma geçti.
C; Hakan Atilla istifa mı ettin ?
H: Hayır bu iddiaların aslı astarı yok.
İstifa etmedim, görevimin başındayım.
Görevde olduğum sürece Borsada pek çok rekor kırdık. Daha da devam etmeye niyetliyim.
— cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) November 10, 2020
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