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BOTAŞ ve Shell'den 10 yıllık LNG anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ'ın Shell ile imzalayacağı LNG anlaşmasıyla 2027'den itibaren 10 yıl boyunca yıllık 4 milyar metreküplük LNG kargosunun Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.

02 Eylül 2024 | 12:11
BOTAŞ ve Shell'den 10 yıllık LNG anlaşması

BOTAŞ, 2027'den itibaren 10 yıllık dönem için yılda yaklaşık 4 milyar metreküpe (bcm) sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı için Shell ile anlaşma yaptı.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında uzun dönemli LNG alım anlaşması kapsamında Shell'in yılda 40 adet LNG kargosu teslim edeceğini ifade etti.

Anlaşmanın sadece Türkiye değil, Avrupa terminallerine de boşaltım yapma opsiyonlarına sahip olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Bu anlaşma iki şirket arasında sadece bir alım-satım işleminin ötesinde, dolum limanından teslim alma ve Avrupa terminallerine boşaltım yapma gibi opsiyonları ile bölgesel ve küresel ilave ticaret imkanları sunması bakımından ayrıca bir farklılığa ve değere sahip" dedi.

Bayraktar, geçen yıl yaklaşık 50 bcm doğalgaz tüketen Türkiye'nin sahip olduğu altyapı ile yılda 70-80 bcm gaz arzı sağlayabildiğine dikkat çekerek, "İhtiyacımızın üzerindeki doğalgazı bu güçlü altyapıyla, Avrupa'ya uzanan boru hatlarımızla ihraç etme imkanımız var... Türkiye artık kendi gazını üreten, tedarik kaynaklarını çeşitlendiren, güçlü altyapısı ile ihracat yapabilen, Avrupa'nın ve bölgesinin arz güvenliğine katkı sağlayan doğalgaz merkezi olma yolunda hızla ilerleyen bir ülke konumundadır" ifadelerini kullandı.

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