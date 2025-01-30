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Bu önlemler doğal gaz faturalarını düşürüyor

Konutlarda alınacak basit önlemler, ısı ve elektrik tasarrufunda büyük fayda sağlıyor. Bu önlemler doğal gaz faturalarını yüzde 50'ye varan oranda düşürebiliyor.

30 Ocak 2025 | 11:36
Bu önlemler doğal gaz faturalarını düşürüyor

Türkiye, enerji tasarrufu ve verimliliği alanında planladığı kapsamlı adımlarla dikkati çekerken, konutlarda alınacak basit ve etkili tedbirlerle enerji kaybının önüne geçilebileceği belirtiliyor.

Enerji tedarikinde dışa bağımlılığını azaltmak için doğal gaz ve petrol keşiflerine ek olarak yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veren Türkiye, enerjinin verimli kullanımına yönelik kapsamlı planları da hayata geçiriyor.

Türkiye'de tüketilen enerjinin 3'te 1'i bina sektöründe kullanılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024-2030 yıllarını kapsayan 2. Ulusal Enerji Verimliliği Planı kapsamında tüm sektörlerde enerji verimliliğine yönelik 20,2 milyar dolar yatırım yapılması ve 37,1 milyon ton eşdeğer petrol (TEP) tasarruf sağlanması hedefleniyor. Bina sektöründe ise 7,7 milyar dolar yatırımla 12,8 milyon TEP tasarruf sağlanması bekleniyor.

‘BASİT TEDBİRLERLE CİDDİ TASARRUF SAĞLANABİLİR’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Bilal Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binalarda enerji tasarrufu için alınabilecek tedbirleri değerlendirdi.

Bakanlık olarak yaptıkları analizlerde bina sektöründe enerji verimliliği yatırımlarıyla yüzde 50'ye varan tasarruf potansiyeli olduğunu gördüklerini belirten Düzgün, şunları kaydetti:

"Hanelerimizde düşük maliyetli veya maliyetsiz yapabileceğimiz birçok tedbir mevcut. Bunlardan ilki radyatörlerin üzerlerinin kapatılmaması, perdenin radyatör önlerine çekilmemesidir. Önlerine herhangi bir cisim, eşya konulduğunda havada hem ısınan hava sirkülasyonunu engellemiş hem de ışınım ile olan enerjiyi bu önüne koyduğumuz eşyalara aktarmış oluyoruz. Dolayısıyla odalarımızdan, radyatörlerimizden en iyi şekilde verim alabilmek için radyatörlerin önünün açılması gerekiyor."

Düzgün, oda sıcaklığının Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyede tutulması ve kombi bakımlarının düzenli yapılmasıyla yüzde 25 enerji tasarrufu sağlanabileceğini belirtti.

ISI KAYBININ YÜZDE 20'Sİ PENCERELERDEN KAYNAKLANIYOR

Düzgün, evlerde ısı kaybının yaklaşık yüzde 20'sinin pencerelerden gerçekleştiğine işaret ederek, "Pencerelerimizde ısı kaçaklarının önüne geçmek için alabileceğimiz basit tedbirler var. Bunlar arasında öncelikli olarak pencerelerin fitillerinin yenilenmesiyle ısı yalıtım bantlarının uygulanması dikkat çekiyor. Bu basit adımlar bile önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayabilir. Ayrıca pencere değişimlerinde yeni nesil kaplamalı camlarla enerji verimliliğini artırmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra konutlarda tüketilen enerjinin ısı yalıtımı uygulamalarıyla ciddi anlamda azaltılabileceğine dikkati çeken Düzgün, "Enerji verimliliğinde yapılacak diğer bir önemli önlem, binaların dış cephe kaplaması, taban ve taban yalıtım uygulamalarının yapılmasıdır. Burada da yapılacak uygulamalarla doğal gaz faturasında yüzde 50'ye varan düşüş sağlanabilir." dedi.

‘KOMBİ 40 DERECEYE AYARLANMALI’

Düzgün, sıcak su kullanımında da kombinin 40 dereceye ayarlanmasını tavsiye ederek, "Bunun haricinde sıcak su kullanımı için güneş panellerinden yararlanılarak yenilenebilir enerji kaynakları kullanılabilir. Yine evlerimizin ısıtmasında kombi yerine, havanın, suyun ve toprağın ısısını kullanan ısı pompalarının tercih edilmesiyle daha verimli bir ısıtma sağlanabilir." diye konuştu.

Elektrik tüketiminde tasarruf yöntemlerine de değinen Düzgün, "Evlerimizde verimli aydınlatma ekipmanların kullanılması, led ampullerin kullanılması, enerji etiket sınıfı yüksek ev aletlerin kullanılmasıyla elektrik tüketiminde tasarruf yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Düzgün, yapay zeka destekli çamaşır ve bulaşık makinelerinin enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra su ve deterjan tüketimini de azalttığını belirterek, bu önlemlerle yüksek oranda tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

 

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