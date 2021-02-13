Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu karara göre, atanan büyükelçiler şöyle:

“Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliğine, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hatun Demirer,

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Daimi Temsilciliğine Kerem Alkin,

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ Daimi Temsilciliğine Elçi-Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Acarsoy,

Türkiye’nin Montevideo Büyükelçiliğine Hüseyin Müftüoğlu,

Türkiye’nin Wellington Büyükelçiliğine Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Fatma Ömür Ünsay,

Türkiye’nin Asuncion Büyükelçiliğine Serhat Aksen,

Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliğine Kenan Yılmaz,

Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliğine, Cihad Erginay,

Türkiye’nin Panama Büyükelçiliğine İkili Ekonomik İşler Genel Müdürü Lebibe Gülhan Ulutekin,

Türkiye’nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliğine Hamit Ersoy,

Türkiye’nin Lusaka Büyükelçiliğine Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanı İstem Cırcıroğlu

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliğine Suriye Genel Müdür Yardımcısı Ali Barış Ulusoy,

Türkiye’nin Havana Büyükelçiliğine Tercüme Dairesi Başkanı Vehbi Esgel Etensel,

Türkiye’nin Sana Büyükelçiliğine Mustafa Pulat,

Türkiye’nin Lome Büyükelçiliğine Esra Demir,

Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Emre Zeki Karagöl,

Türkiye’nin Darüsselam Büyükelçiliğine Afet ve Acil Durum Başkanı Mehmet Güllüoğlu,

Türkiye’nin Paris Büyükelçiliğine Refik Ali Onarer,

Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Sadık Babür Girgin,

Türkiye’nin Bern Büyükelçiliğine Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı Emine Ece Ösbayoğlu Acarsoy,

Türkiye’nin Lübliyana Büyükelçiliğine Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Aylin Taşhan,

Türkiye’nin Juba Büyükelçiliğine Erdem Mutaf,

Türkiye’nin Yaounde Büyükelçiliğine Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı Volkan Işıkçı,

Türkiye’nin Bratislava Büyüklçiliğine İkili Siyasi işler Genel Müdürü Yunus Demirer,

Türkiye’nin Manama Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Esin Çakıl,

Türkiye’nin Maputo Büyükelçiliğine Hüseyin Avni Aksoy,

Türkiye’nin Konakri Büyükelçilğine Volkan Türk Vural,

Türkiye’nin Tunus Büyükelçiliğine Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Çağlar Fahri Çakıralp,

Türkiye’nin Taşkent Büyükelçiliğine Olgun Bekar.”

Öte yandan merkeze alınan büyükelçiler şöyle sıralandı:

“AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Daimi Temsilcisi Erdem Başçı, DTÖ Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem, Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, Türkiye’nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Türkiye’nin Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci, Türkiye’nin Asmara Büyükelçisi Aykut Kumbaroğlu, Türkiye’nin Sana Büyükelçisi Faruk Bogöz, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye’nin Lübliyana Büyükelçisi Esen Altuğ, Türkiye’nin Juba Büyükelçisi Tuğrul Biltekin, Türkiye’nin Yaunde Büyükelçisi Ayşe Saraç, Türkiye’nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Mehmet Suat Akgün, Türkiye’nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu.”