Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2 parti aşı onayı çıktı Çin’den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kerem Aydınlar Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından yaptığı açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

İkinci parti aşılar ne zaman gelecek?

İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin’den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir.

Erken seçim iddiaları

Haziran 2023’ten önce erken seçim söz konusu değildir. Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023’tür.

Restoranlar açılacak mı?

Kabine toplantısında bunu yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Böyle bir riske girmek istemiyoruz. Elimizdeki verilere bakarız buna göre bir esneme yapabiliriz.