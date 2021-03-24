Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde ekonomiye ilişkin de mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor.” dedi. Erdoğan, “Dinamik iktisadi yapımız, mali disiplinimiz, serbest piyasa ekonomisine bağlılığımızla, şoklara dayanıklı olduğumuzu defalarca ispatladık” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajları şöyle:

Ekim 2003’teki ilk olağan kongremizde, ‘Her şey Türkiye için, bu ışık hiç sönmeyecek.’ diyerek yola çıkmıştık. Kasım 2006’daki ikinci olağan kongremizde, ‘Türkiye’nin partisi, Türkiye’nin lideri.’ diyerek milletimizle kucaklaşmıştık. Ekim 2009’daki üçüncü olağan kongremizde, ‘Biz birlikte Türkiye’yiz.’ diyerek ülkemizi kucaklamıştık. Eylül 2012’deki dördüncü olağan kongremizi, ‘Büyük millet, büyük güç, hedef 2023.’ diyerek taçlandırmıştık. Eylül 2015’deki beşinci olağan kongremizde ‘2023 Kararlılığımızı’ tekrar vurgulamıştık. Ağustos 2018’deki altıncı olağan kongremizi, ‘Millet bir, hedef bir.’ diyerek gerçekleştirmiştik. Bugün de ‘İnandığın yolda yürü.’ diyerek hazırlandığımız yedinci olağan kongremizi ‘Türkiye için güven ve istikrar.’ azmiyle topluyoruz.

“Ülkemizi ve milletimizi, sürekli kendi iç sıkıntılarıyla meşgul ederek son iki asırdır bu tür köklü değişimlerin dışında tutanlar, yine aynı oyunun peşindeler ama bu defa başaramayacaklar. Gençler, çünkü bu defa farklı bir Türkiye var. Bu defa, kökenine, inancına, meşrebine bakmaksızın 84 milyon vatandaşıyla ‘tek millet’ diyen bir Türkiye var. Bu defa, rengini şehitlerinin kanından alan bayrağını en tepeye dikmekteki kararını ‘tek bayrak’ diyerek haykıran bir Türkiye var. Bu defa, vatanının tek bir karışına dahi göz dikenlere dünyayı dar edeceğini ‘tek vatan’ diyerek ortaya koyan bir Türkiye var. Bu defa, binlerce yıllık devlet silsilesinin son temsilcisi Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için ‘tek devlet’ diyerek canını dişine takan bir Türkiye var. Bu defa, sadece elindekilere sahip çıkmakla yetinmeyen, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alma kararlığını 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 2071 idealiyle gösteren bir Türkiye var. Bu defa, üzerinde asırlardır sahnelenen senaryoları yırtıp atan, bilhassa da son 8 yıldır önüne kurulan tuzakları birer birer yıkıp geçen, hedeflerinden asla kopmayan bir Türkiye var. Ellerinden gelse, yağmurlu havada ülkemize bir bardak su vermeyecek olanların her gün karşımıza yeni dayatmalarla çıkmaları, bizi yolumuzdan döndüremedi, evet ahdediyorum yine döndüremeyecektir.”

Erdoğan, Milli Eğitim bütçesinin 2002’de 7,5 milyar lira seviyesinden aldıklarını ve 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.

“PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik”

“Salgın sebebiyle durgunluğa girmiş olsa da Türkiye, geleceğin en büyük hava yolu ulaşım altyapısına sahip ülkesi olarak dünyada ilk sıralarda yer alacaktır”

“Türkiye’nin, iklim şartları sebebiyle üretimi sınırlı olan birkaç ürün dışında tarımda dışa bağımlılığı kesinlikle söz konusu değildir”

DALGALANMAR TÜRK EKONOMİSİNİN POTANSİYELİNİ YANSITMIYOR

Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor.

Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit, daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir.

Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum.

Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye’nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum.

Dinamik iktisadi yapımız, mali disiplinimiz, serbest piyasa ekonomisine bağlılığımızla, şoklara dayanıklı olduğumuzu defalarca ispatladık.

Önümüzdeki dönem Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüterek çok daha iyi yerlere geleceğiz

BÖLGEMİZİ BİR HUZUR ADASINA ÇEVİRMEYE KARARLIYIZ

Önümüzdeki dönemde dostlarımızın sayısını artırıp husumetleri gidererek bölgemizi bir huzur adasına çevirmekte kararlıyız.

Suriye gerçek anlamda Suriyelilerin yönettiği bir yer haline gelene dek gayretimizi sürdürecek, Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.

Türkiye’nin sağladığı destek sayesinde bugün Libya yeniden geleceğine umutla bakabiliyor, demokratik süreçleri yürütebiliyor.

ABD’den Rusya’ya, AB’den Arap coğrafyasına kadar tüm ülkelerle ilişkilerimizi, Türkiye’nin menfaatleri ve milletimizin beklentileri doğrultusunda şekillendirmeyi sürdüreceğiz.

“Ne doğuya ne de batıya sırtımızı dönme lüksümüz yoktur”

“Afrika, Asya ve Avrupa’nın kalbinde yer alan bir ülke olarak ne doğuya ne de batıya sırtımızı dönme lüksümüz yoktur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yılı 16 milyon turist, 12,4 milyar dolar turizm geliriyle kapatsa da Türkiye’nin, 75 milyon turist hedefine ilerleyeceğini söyledi.

(Mevcut Anayasa) Tarihi periyodu içinde artık geçerliliğini kaybetmiştir”

Darbenin üzerinden silindir gibi geçtiği, terörden bezmiş, ekonomik sıkıntıların altında ezilmiş bir halka silahların gölgesinde onaylatılan bu Anayasa, lafzı ve ruhuyla, arkasındaki vesayetçi güçlerin eseridir.

(Mevcut Anayasa) Tarihi periyodu içinde artık geçerliliğini kaybetmiştir.

Türkiye’nin yeni ve sivil bir Anayasa’yı tartışması, hem kendi tarihimizin hem de gelişen ve değişen dünya şartlarının kaçınılmaz gereğidir. Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz. “Yeni anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin anayasası olmalıdır.

Yeni anayasa çalışmalarında bu safhaya önümüzdeki yılın ilk diliminde ulaşmayı hedefliyoruz”

Önce ilkeler sonra somut metinler düzeyinde belirli olgunluğa gelince bir araya getirilecek ve tartışmaya açılacaktır

Mümkün olan en geniş mutabakatla ortaya çıkacak yeni anayasa metni mutlaka milletin onayına sunulacaktır.

Gelin, ideolojik, zümrevi ve kişisel tüm bagajlarımızı, duvarlarımızı, şerhlerimizi bir kenara bırakarak, Türkiye’yi en az bir asır boyunca taşıyacak lafza ve ruha sahip yeni bir anayasaya kavuşturalım. Biz buna varız ve hazırız.

2053 vizyonunun hamurunu aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız

“Aklı ve kalbi rehber edinmek yerine, sadece nefis ve zeka üzerine kurulu bilginin çocuklarımıza aktarıldığı bir eğitim sistemi bizi, haktan, hakkaniyetten, irfandan, hikmetten uzaklaştırıyor.”

“Türkiye’nin 2053 vizyonunun hamurunu aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız.”

“Küresel sistemin, salgın döneminde elde edilen tecrübeler ışığında, insanlığın tamamının güvenini kazanacak yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.”

DEVAM EDİYOR