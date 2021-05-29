Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, “Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul’u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajları şöyle:

“Kim çevreci, işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir.”

“İletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule, Çamlıca’da görüntü kirliliğine son verdi.”

“Çevrecilik lafla olmuyor, çevrecilik ispat-ı vücutla oluyor. Bunu yapan da biziz.”

“Aynı modeli, şartların müsait olduğu yerlerde ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Bir taraftan teröristler geldiler, yaktılar yıktılar. Biz ise o yakılan, yıkılan yerlere hemen anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Ancak ispat edeceksin.

“Boğaz’a hakim bir manzaranın üzerinde deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule, aynı zamanda İstanbul’un en yüksek yapısı unvanına da sahiptir.

“Çamlıca’da faaliyete geçen kulemizi yeni dönemin en önemli yatırımlarından ve sembol eserlerinden biri olarak görüyorum”

“Kule bünyesindeki sosyal tesislerin de Türk turizmine önemli katkı sağlayacağı açıktır.”

KANAL İSTANBUL: HAZİRAN AYININ SONUNDA TEMELİNİ ATIYORUZ