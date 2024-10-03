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CW Enerji'den 13 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali anlaşması

CW Enerji ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu için KDV hariç 13 milyon 110 bin 218 dolar tutarında sözleşme imzalandı.

03 Ekim 2024 | 12:27
CW Enerji'den 13 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali anlaşması

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, bugüne kadar birçok firma ile birbirinden güzel projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, bir projeye daha imza attıklarını ve bununla gurur duyduklarını kaydetti.

Hayata geçirdikleri her proje ile Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerine önemli ölçüde katkıda bulunduklarını ifade eden Yılmaz, "İmza attığımız her anlaşma ile de ülkemizdeki temiz enerji dönüşümüne hız kazandırarak hem çevresel sürdürülebilirliği artırıyor hem de firmalar için enerji üretim maliyetlerini düşürecek bir adım atmış oluyoruz. Son olarak yine güzel bir anlaşmaya imza attık. Firmamız ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, arazi tipi GES kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç 13 milyon 110 bin 218 dolar tutarında sözleşme imzalandı." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, bu yeni proje ile Türkiye'deki temiz enerji kapasitesine önemli bir katkı sağlayacaklarını vurgulayarak, ülkenin enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Güneşin yenilenebilir enerji kaynakları arasında giderek daha fazla önem kazanmaya başladığını ifade eden Yılmaz, arazi tipi GES'lerin de büyük ölçekli enerji üretimi ve çevre dostu yapısıyla dikkat çektiğini belirtti.

Yılmaz, arazi tipi GES'lerin paneller sayesinde büyük miktarda elektrik enerjisi üretebildiğini aktararak, "Özellikle şehir dışındaki kullanılmayan araziler üzerine kurulan bu sistemler, enerji ihtiyacını karşılayarak enerji arz güvenliğini sağlamaya yardımcı oluyor. Arazi tipi GES'ler, ülkemizin enerji bağımlılığını azaltmada da kritik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

 

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