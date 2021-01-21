İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, 2021’de 10 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “1-19 Ocak itibarıyla ihracatımızı yüzde 15,4 artırmışız, yaklaşık 420 milyon dolar ihracat yapmışız. Veriler, hedefimizi destekliyor.” dedi.

Öztiryaki, demir ve demir dışı metaller sektörünün 2020 gerçekleşmeleri ve 2021 hedeflerine ilişkin çevrim içi düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İDDMİB’in, alüminyum, bakır, mutfak eşyası, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, metal hırdavat, döküm, kaynak malzemeleri ve metal ambalaj gibi alt sektörlerin çatı birliği konumunda bulunduğunu anımsattı.

Demir ve demir dışı metaller sektörü olarak geçen yıl 8,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, genel ihracattan 4,6 pay aldıklarını, yüzde 1,5 ihracat artışına ulaştıklarını, sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren 6’ncı sektör olduklarını aktaran Öztiryaki, 2020 yılında 8 bin üyeye ulaştıklarını söyledi.

Öztiryaki, en çok ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Almanya, İtalya, İngiltere, ABD, Irak, Fransa olduğunu belirterek, hedef ülkeler arasında ABD’nin ve Irak’ın önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

2021 yılı içerisinde 10 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Öztiryaki, “1-19 Ocak itibarıyla ihracatımızı yüzde 15,4 artırmışız, yaklaşık 420 milyon dolar ihracat yapmışız. Veriler, hedefimizi destekliyor. Bundan sonraki aylarda daha fazla ihracat yapacağımızı hesaba katarsak 2021 yılında 10 milyar dolar ihracatı yakalayacağımıza inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Öztiryaki, ciddi bir şekilde Ur-Ge projeleri yapan ihracatçı birlikleri arasında yer aldıklarını belirterek, bu tür projelerin devamını önemli gördüğünü söyledi.

Dünyada çeşitli noktalarda kurulu olan ham madde depolarının dünya ile ticaretini sağlayan bir sistem olan LME depolarının Türkiye’de bulunmadığına işaret eden Öztiryaki, yeni bir bakış açısıyla bunun hayata geçirilmesi için çaba gösterdiklerini kaydetti.

“2021 yılında ‘Yeni Nesil İhracat’ projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz”

Tahsin Öztiryaki, Birlik olarak sektörün gelecek vizyonuna katkı sunmak istediklerini ifade ederek, “Aşı faaliyetlerinin hızlanmasıyla fiziki çalışma hayatına hızla geri dönerek geçtiğimiz dönemde yürüttüğümüz sanal faaliyetleri, tüm hızıyla fiziki faaliyetlerin takip etmesini planlıyoruz.” dedi.

Fuar ve heyet katılımlarının yanı sıra önemli uluslararası faaliyetlere sponsor olarak, tüm dünyada sektörlerin tanıtımına yoğunlaşacaklarını aktaran Öztiryaki, 2020’de temellerini attıkları pek çok projeyi 2021 yılında hayata geçirmek üzere çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Küresel değişime adapte olmak ve ihracatı dış etkilere karşı daha dayanıklı hale getirmek için İDDMİB olarak daha önceki faaliyetlere ilave strateji ve eylemler geliştirdiklerini anlatan Öztiryaki, “2021 yılında hızla ‘Yeni Nesil İhracat’ projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Sektörel kümelenmelerin cazibe merkezi haline getirilmesi, ticaret elçilerinin yetiştirilmesi, yerli ara mamul üretim ve kullanımının teşviki, dijital dönüşüm, yeşil farkındalık ve ‘Uluslararası Ticaret Gündemi Webinar’ları’ başlıkları altında topladığımız projelerimizi çizdiğimiz yol haritaları doğrultusunda birer birer üyelerimize hizmet etmek üzere sunacağız.” şeklinde konuştu.

Dijital pazarlama, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuar kavramlarının vazgeçilmez birer unsur olduğunu vurgulayan Öztiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dijital platformlar, sanal fuar ve konferanslar artık ticarete yön veriyor. Biz de İDDMİB olarak 2020 yılında 15 ülkede 140 Türk firması ve 632 yabancı firmanın katılımı ile 1.400’den fazla ikili görüşme gerçekleştirdik. Ticaret Bakanlığımızın da destekleri bizlere itici güç oldu. Sanal heyetlere ilave olarak geliştirdiğimiz TRADE365 Projemiz kapsamında ihracatçılarımızı yılın 365 günü yabancı satın almacılar ile buluşturacak web portallarımızı hayata geçirdik. İlgili portallarımızdan (turkishaluminium365.com, turkishkitchenware365.com, turkishhardware365.com, turkishhorecaequipment365.com, turkishcopper365.com, turkishcasting365.com) alt sektörlerimize özel reklam kampanyaları hazırlayarak üye firmalarımızın tanıtımını gerçekleştirmenin yanı sıra sanal ticaret heyetlerimizin devam görüşmelerini de aynı portallar üzerinden gerçekleştireceğiz.”

“Yeni pazar olarak Afrika kıtasını odak noktamız arasında aldık”

İDDMİB Başkanı Öztiryaki, yeni pazar olarak Afrika kıtasını odak noktaları arasına aldıklarını, bu kıtayla ilgili özel projeler üretmeyi düşündüklerini kaydetti.

ABD-Çin gerilimine işaret eden Öztiryaki, bu süreçte Türkiye’nin önemli tedarik ülkesi olarak kendini gösterdiğini ve bunun daha da gelişeceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı konusuna Türkiye’deki sanayicilerin de dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Öztiryaki, Yeşil Mutabakat’a uyum konusunda AB’nin sanayicileri destekleyeceğini, kendilerinin de bu konuda destek almaları gerektiğini vurguladı.

Kurlara ilişkin soru üzerine Öztiryaki, istikrarlı kurdan yana olduklarını belirterek, ihracat yaptıklarını ancak ham maddenin önemli bir kısmını da ithal ettiklerini söyledi.

Öztiryaki, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşılamayacağını ancak yine de ihracatta artışların devam etmesini beklediklerini kaydetti.