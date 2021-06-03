Pandeminin yarattığı kayıplar ve artan belirsizlik ortamı dev markaları zorlasa da teknolojiden perakendeye kadar pek çok sektörde pazarın ilk 3 oyuncusu payını korumaya veya artırmaya devam ediyor. Uzmanlara göre bunda büyüklerin yeni ürünlerle pazarı büyütme çabalarının yanında, tüketicilerin marka sadakati ve güvenli liman arayışı da etkili…

NielsenIQ’nun araştırmasına göre yeni dönemde tüketicilerin yüzde 45’i markadan bağımsız promosyonlara göre ürün tercih ediyor. Yüzde 44’ü ise tasarruf için market markalı ürün arayışında. Kısacası promosyon ve markalı ürün satışlarında bir artış var. Yine de rekabetin kızıştığı pandeminin 2’nci yılında tüm olumsuzluk ve krizlere karşın pazarın büyük oyuncularının çoğu pazar paylarını artırmaya ya da korumaya devam ediyor.

Araştırma, talebin arttığı büyüyen sektörlerde son 3 yılda BİM’den Sütaş’a, Lenovo’dan Turkcell’e kadar pazar lideri şirketlerin ve pazarda ikinci ve üçüncü sırada yer alan büyük oyuncuların toplam pazar paylarını artırdıklarını gösteriyor. 3 yıl öncesine göre pazardaki ilk 3 büyük oyuncunun toplam pazar payının artmadığı ancak aynı kaldığı sektörler de var. Bunlar arasında oto gaz, kitle turizmi, beyaz eşya ve TV sektörleri ön plana çıkıyor.

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