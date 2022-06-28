Otelcilik, gurme ürünler ve yeme-içme sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren Divan Grubu, büyüme vizyonu doğrultusunda yeni birimlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Grup, bu kapsamda Divan Kuruçeşme’yi dokuz yıl aradan sonra yeniden hizmete açtı. Divan Grubu CEO’su Murat Tomruk, 2022 yılının Divan Grubu’nda koşma vakti olduğunu belirtti.

Divan Grubu, 2022 yılında yatırımlarını hızlandırdı. Bu yıl içerisinde Divan Kuruçeşme, Divan Ankara ve Divan Brasserie Fuaye gibi yeni birimlerin açılışını gerçekleştirdi. Bunlardan en dikkat çeken mekanlardan biri olan Divan Kuruçeşme’nin basın yemeği Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahet Arsel ve Divan Grubu CEO’su Murat Tomruk’un ev sahipliğinde gerçekleşti. Murat Tomruk, 2022’nin Divan Grubu açısından koşma yılı olduğunu belirtti.

2013 yılının ocak ayında kapanan Divan Kuruçeşme’nin inşaatı 2022 yılının ocak ayında tamamlandı. Divan Grubu CEO’su Murat Tomruk, “Divan Kuruçeşme’yi çevresindeki etkinlik merkezlerinden ayrıştıran en önemli özelliği, tarihî dokusu… Anıtlar Kurulu’nun gözetiminde tarihî dokuyu önce gün yüzüne çıkartarak sonra da ona yüzde 100 uyum sağlamak suretiyle koruyarak renovasyonumuzu tamamladık. Divan Kuruçeşme, düğünler, lansmanlar, defileler, sanatsal etkinlikler, ulusal ve uluslararası kongreler, şirket toplantıları gibi pek çok etkinlik için önemli bir merkez” dedi.

TARİHİ YAPI

Divan Kuruçeşme’de, 1100 metrekare sütunsuz, yekpare ve kendi içerisinde ses geçirmez seperatörlerle üçe bölünebilir, gün ışığı ve boğaz manzaralı bir balo salonu bulunuyor. Bu salon, 19. yüzyıldan kalma hamam kalıntıları üzerinde yürüyerek gezilebiliyor. Salonun önünde 660 metrekare boğaz manzaralı bir teras mevcut. İkinci ve üçüncü katlarda da teraslar yer alıyor. Bunun yanı sıra 770 metrekare ana giriş fuaye ve yine ana girişte 200 kişilik ikiye bölünebilen bir toplantı salonu ve misafirlere tarihin içinde konaklama imkânı sağlayabilen çok özel üç odada da Divan Kuruçeşme bünyesinde hizmet veriyor.