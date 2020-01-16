Doğa Koleji satışında flaş gelişme
Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı’na devri ticaret kayıtlarında tescil edildi. Devirle beraber İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, Doğa Koleji’nin de Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
İstanbul Ticaret Odası’nın kayıtlarında yayınlanan bilgiye göre, Doğa Koleji markasının sahibi olan Asist Öğretim Kurumları Anonim Şirketi’de devir işlemi dün gerçekleşti, bugün de tescillendi.
Devir işlemleri tamamlan kolejde, öğretmenlerin aylardır ödenmeyen maaşlarının yatırılması bekleniyor.
İTÜ’NÜN SATIŞTAN VAZGEÇTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Sözcü yazarı Serpil Yılmaz ise bugünkü köşe yazısında, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Doğa Koleji’ni satın almaktan vazgeçtiği iddiasında bulunmuştu.
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