Aon’un yayınladığı rapora göre 2020’de dünyada belli başlı 416 afet yaşanırken, 268 milyar dolarlık ekonomik kayıp meydana geldi. Sigorta sektörü 2020 yılında 97 milyar dolarlık kaybı teminat altına aldı.

Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, 2020’nin Yıllık Küresel Doğal Afetler Raporu’nu yayınladı. Aon’un yayınladığı rapor, 2020’de yaşanan küresel doğal afetlerin toplam ekonomik kaybının tahmini 268 milyar dolar olduğunu ortaya koydu. Küresel afet kaynaklı ekonomik kayıpların, bu alanda zirvenin görüldüğü 2011 (557 milyar dolar) ve 2017 (485 milyar dolar) yıllarındakinden düşük olmakla birlikte genel ortalamanın (244 milyar dolar) ve 21’inci yüzyıl orta değerinin (246 milyar dolar) üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Sigortalanan yıllık kayıplar 97 milyar dolar civarında gerçekleşirken, sigortalanmamış kayıpların (171 milyar dolar) toplam kayıplara oranı yüzde 64 olarak ölçüldü.

2020’de yaşanan 416 afette 8 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi

2020 yılında ciddi seviyede 416 adet küresel afet yaşanırken yaklaşık 8.100 civarında insan bu afetlerde yaşamını yitirdi. Doğal afet nedeniyle ölümlerin yüzde 68’i Asya Pasifik bölgesinde yaşandı. Haziran ile eylül ayları arasında etkili olan Hindistan muson taşkınları bin 992 kayıtlı ölüm ile 2020’nin en çok can kaybına neden olan küresel afeti oldu. Türkiye’de Ege bölgesini etkileyen ve 117 vatandaşın ölümüne neden olan deprem, 2020’nin en çok can kaybına neden olan deprem felaketi oldu.

Raporun bulgularını değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO’su Ferhan Özay şu açıklamayı yaptı:

“2020 yılında küresel afetlere COVID-19 salgınının etkileri de eklenince felaketlerin insani boyutu da olağanüstü seviyede arttı. Uluslararası kurumlar insani felaketlerin etkilerini en düşük seviyeye indirmek için seferber olurken, sigorta sektörü de risklere ve ekonomik kayıplara odaklandı. Reasürans alanında güçlü sermaye yapıları sayesinde söz konusu küresel felaketlerde teminatlar çok başarılı bir şekilde karşılandı. 2020’nin bu anlamda bizlerde bıraktığı en önemli ders, eş zamanlı olayların ne kadar büyük küresel etkilere neden olabileceğini görmemizdi. Dünya giderek karmaşıklaştıkça yeni ortaya çıkan risklere karşı daha iyi planlama senaryolarına duyulan ihtiyaç da artıyor. Aon Türkiye olarak 2021’in risklerine bu çerçeveden bakarak müşterilerimizi doğru risk modelleme yöntemleriyle buluşturmaya devam edeceğiz.”