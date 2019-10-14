Doğan Burda Dergi Grubu tüm verilerini NGN Cloud’a taşıdı
Türkiye’nin dergi yayıncılığında lider şirketi Doğan Burda Dergi Grubu, tüm verilerini NGN Cloud’a taşıdı. Bu geçişle beraber Doğan Burda’nın sakladığı tüm veriler Türkiye’de kalacak. NGN Cloud sayesinde şirket, verilerine erişimini de daha hızlı ve güvenli gerçekleştirebilecek ve maliyet avantajı da yakalayacak.
Doğan Burda, tüm verilerini yerli teknoloji şirketi NGN’in NGN Cloud adlı servisine taşıdı. Türkiye’nin alanında lider iki şirketi arasında gerçekleşen bu anlaşmada imzaların atılmasının ardından tüm verileri NGN Cloud’a taşınan Doğan Burda, kesintisiz hizmet almaya başladı.
KRİTİK VERİLER TÜRKİYE’DE KALACAK
Türkiye’de ve Orta Doğu’da faaliyet gösteren NGN, Türkiye’nin ve bölgenin lider şirketlerinin teknoloji alanındaki güvenilir iş ortağı konumunda faaliyetlerini sürdürüyor.
NGN, tüm dünyanın dijitalleştiği ve verinin katlanarak arttığı bu dönemde çok kritik bir gereksinime yoğunlaşarak geçtiğimiz yıl Star of Bosphorus Veri Merkezi’ni hayata geçirdi.
NGN, Türkiye’nin en büyük dergi yayıncısı Doğan Burda ile yaptığı anlaşmayla kritik önemde olan medya sektöründe de verilerin Türkiye’de güvenle saklanmasına önemli katkı sunmaya başladı.
UYGUN FİYATA BULUT
NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su İnanç Erol, tüm kurumsal şirketlere güvenlik, hız, maliyet avantajı ve kesintisiz hizmet vaad ettiklerini söylüyor ve şöyle diyor: “Global bulut hizmeti sağlayıcılara göre yerli bir şirket olarak hem maliyet avantajı hem regülasyonlara daha hızlı uyum sağlıyoruz.
NGN Cloud altyapı lisans maliyetleri olmadığı için uygun fiyatlı çözüm sunuyor. Türkiye’de sadece NGN Cloud saatlik faturalandırma hizmeti verebiliyor.
NGN Cloud hizmeti alan şirketler, sisteme 7 gün 24 saat erişebiliyor ve destek hizmetini alanında uzman NGN mühendisleri veriyor. Yerel destek alma konusunda yaşadıkları problemlerin önüne geçerek, proaktif yaklaşımla müşterimize destek sunuyoruz.”
KESİNTİSİZ YÜKSEK HIZ, DÜZGÜN TRAFİK
Erol, “Müşterimize ait olan tüm web sitelerini, esneklik ve verimlilik sağlayan bulut tabanlı yedekli yük dengeleyiciyle yönetilmesini sağladık. Sanal güvenlik duvarı hizmetimizle birlikte sunduğumuz bulut tabanlı bu yedekli yük dengeleyici hizmetimizle web sitelerinde oluşan trafiğin etkin bir şekilde yönlendirilmesini sağlıyoruz.
Böylece web site erişimlerinde problem yaşanmasının da önüne geçmiş olduk. Doğan Burda, NGN Cloud’a geçerek eski ortamında bulunan servislerini de kullanmaya devam edecek. Böylece müşterimize çoklu bulut imkanı da sağladık.. Hizmet olarak yedekleme (Backup as a service) hizmetini de sağlıyoruz” diyor.
Seçim sürecinde etkili olan nedenleri anlatan Doğan Burda CEO’su Cem Başar “İçinde bulunduğumuz sektör itibariyle dijital verilerin her geçen saniye, durmaksızın üretildiği bir dönemdeyiz. Bu kritik verilerin iyi yönetilmesi, güvenle depolanması ve yedeklenmesi bizim için hayati önem taşıyor.
NGN Cloud’un yerli olması, saklanan verinin Türkiye’de kalacak olması, erişimin daha hızlı ve platformun güvenilir olması nedeniyle NGN’i tercih ettik. Yanı sıra maliyet avantajı sağlaması da kararımızda etkili oldu.”
NGN HAKKINDA:
Türkiye’de ve Orta Doğu’da faaliyet gösteren teknoloji grubu NGN, ülkemizin ve bölgenin lider şirketlerine teknoloji alanında başarıyla hizmet vermektedir. Türkiye’nin önde gelen bilişim şirketleri arasında yer alan NGN, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Krallığı ve Katar’da da faaliyet göstermektedir.
Türkiye’nin “En İyi Performans Gösteren Bilişim Şirketleri” arasında yer alan, “Veri Yedekleme & Depolama Alanında Lider Sistem Entegratörü” olan NGN, dijital dönüşüme Star of Bosphorus Veri Merkezi ile öncülük etmektedir.NGN, tek çatı altında sunduğu sistem entegrasyonu, veri merkezi, bulut ve yönetilen hizmet çözümleriyle müşterilerinin tüm BT operasyonel yükünü kusursuz biçimde yönetmektedir.
Global BT üreticileri ve hizmet sağlayıcıları ile çalışan NGN; anahtar teslim sistem entegrasyonu anlayışıyla, geleneksel bilgi teknolojileri çözüm ve hizmetlerinin yanı sıra Nesnelerin Interneti, Büyük Veri & Analitik, Bulut, Sanal Gerçeklik & Artırılmış Gerçeklik, Blockchain gibi birçok yenilikçi alanda da çözüm sunmaktadır.
Doğan Burda Hakkında: Türkiye’de dergi yayıncılığı seksenli yıllarda yayınlanan birkaç popüler dergi ile ivme kazanmışsa da, sektör, Doğan Burda şemsiyesi altında iletişim mecrası olarak gelişti ve kurumsallaştı.
Hayatın her alanını kapsayan her biri marka ve alanının lideri olan dergileri, modern işletme yöntemi ve son derece nitelikli insan kaynaklarıyla, Doğan Burda Dergi, tüm yayıncılık sektöründe örnek sayılabilecek bir çizgide yoluna devam ediyor.
Yaratıcı ve söz konusu olabilecek tüm yenilikleri kapsayan yaklaşımıyla sektörünün gelişmesine de katkıda bulunuyor. Doğan Burda, 2 haftalık, 15 aylık, özel periyotlu yayınları olmak üzere toplam 52 dergi ile tartışmasız pazar lideri konumunu da devam ettiriyor.
11 dergimizin çeşitli uluslararası yayın markalarıyla lisans anlaşmaları ve bu anlaşmaların getirdiği küresel know-how Doğan Burda Dergi’ye ayrı bir güç kazandırıyor. Doğan Burda Dergi olarak yılda ortalama 100 event gerçekleştiriyoruz.
Reklamverenlerimize 360 derece medya hizmeti veriyor, Dergi + Etkinlik + Dijital gücümüzle yüksek erişim ve etkin iletişim fırsatı sunuyoruz.
Detaylı bilgi için:
Özge Özbay
prfit İletişim Danışmanlığı
0212 287 62 05
ozge@prfit.com.tr
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