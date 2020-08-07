Perşembe gününü 7.29 seviyesinin üzerinde tamamlayan Dolar/TL kuru, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Kur, TSİ 10:16’da 7.3140 ile rekor tazeledi.

Analistler, ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketinde anlaşma sağlanamaması ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaların, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme adımlarının başladığına işaret ettiğini vurgulayan analistler, buna paralel fonlama maliyetlerinin de arttığını söyledi.

Analistler, ekonomi yönetiminin normalleşme adımları ile piyasalarda yeni bir dengelenme yaşanmasının beklenebileceğini belirterek, bugün ABD’de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporunun takip edileceğini kaydetti.