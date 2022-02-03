Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın bugünkü para politikası toplantısının ardından yaptığı açıklamalar sonrası tahvil piyasalarında ECB’nin haziranda 10 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlandı.
- ECB Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı. Buna göre, politika faizi sıfır, mevduat faizi yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25’te sabit bırakıldı.
- Toplantı sonrası ECB Başkanı Lagarde’ın yaptığı açıklamalar, birçok varlık fiyatında oynaklığı beraberinde getirdi.
- Lagarde, enflasyonun ECB’nin enflasyon hedefine daha da yaklaştığını belirterek, para politikası kurulu üyelerinin tamamının enflasyon konusunda endişeli olmaya başladıklarını ifade etti.
- Politika faizinin artırımına, gelen verilere göre karar verileceğini aktaran Lagarde, faiz artışı konusunda ise aceleci davranmayacaklarını söyledi.
- Lagarde’ın açıklamalarıyla tahvil piyasalarında ECB’nin haziranda 10 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlarken, yıl sonuna kadar toplam 40 baz puan faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.
- Bugünkü toplantısında politika faizini 25 baz puan artıran İngiltere Merkez Bankası (BoE), “şahin” duruşunu da korudu.
– Avro, dolar karşısında güçlendi
- Söz konusu politika adımları ve Lagarde’ın açıklamalarıyla Avrupa genelinde hisse senedi ve tahvil piyasalarında satış baskısı arttı.
- Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,14, Fransa’nın 10 yılık tahvil faizi de yüzde 0,55 ile Mart 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
- Lagarde’ın konuşmaya başlamasıyla artan avro/dolar paritesi, yüzde 1 değer kazanarak 18 Ocak’tan bu yana en yüksek seviye olan 1.1399’a yükseldi.
- Dolar karşısında değer kazanan sterlin/dolar paritesinin günlük kazancı da yüzde 0,3’e yaklaştı.
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