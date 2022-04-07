Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, “Gururla ifade edebilirim ki Ford’un ilk elektrikli ticari modeli E-Transit’in ülkemizde Türk mühendisleri ve işçileri tarafından üretilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından itibaren adım adım büyüyen sanayi hamlelerinden hepsinin topyekûn bir neticesidir.” dedi.

Ford Otosan, Ford’un Avrupa’daki ilk elektrikli ticari aracı Ford E-Transit’i, Kocaeli fabrikalarında düzenlenen törenle hattan indirdi.

Gölcük’te fabrikanın bulunduğu alanda gerçekleştirilen törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ve Ford Otosan çalışanları katıldı.

“Gelinen nokta Türkiye otomotiv sektörü açısından çok önemli bir kavşak”

Ali Koç, toplantıda yaptığı konuşmada, Ford Otosan’ın neredeyse yüz yıl önce başlayan bu yolculuğunda bugünkü gelinen noktanın Türkiye otomotiv sektörü açısından çok önemli bir kavşak olduğunu dile getirdi.

E-Transit’in Türk otomotiv sektörü için bir mihenk taşı anlamına geldiğine dikkati çelen Koç, “Bugün Koç topluluğu ve Ford Otosan olarak sadece bizim için gurur verici bir adım atmıyoruz. Türk otomotiv sanayisinin geldiği noktayı, ülkemiz sanayisinin teknoloji üretim ve insan gücü açısından ulaştığı zirveyi kutluyoruz. Sayın bakanımız daha dün Togg aracını test etti. O da bizim sanayimizin, otomotiv sektörünün gururudur. Bir gün sonra da kısmet burada yine bir elektrikli ticari aracı var kullanacak.” dedi.

“Elektrikli Transit Custom’ı da Ford Otosan fabrikasında üreterek Avrupa’ya ihraç edeceğiz”

Elektrikli Transit Custom’ı da Ford Otosan fabrikasında üreterek Avrupa’ya ihraç edeceklerini bildiren Koç, “Gururla ifade edebilirim ki Ford’un ilk elektrikli ticari modeli E-Transit’in ülkemizde Türk mühendisleri ve işçileri tarafından üretilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından itibaren adım adım büyüyen sanayi hamlelerinden hepsinin topyekûn bir neticesidir. Koç Topluluğu olarak ülkemiz ekonomik açıdan küresel arenada bugün geldiği noktaya ulaşabilmesi için kuruluşumuzdan itibaren ülke sevgisini esas aldık. Devletimizin koyduğu hedeflere de daima kutsalımız yaptık.” diye konuştu.

Türkiye’nin ticari araç üretiminin yüzde 74’ünü, ticari araç ihracatının ise yüzde 79’unu tek başına Ford Otosan’ın yaptığını bildiren Koç, “Ford Otosan’la ilk anlaşmayı imzaladığımız zaman 43 bin adet üretiyorduk. Bugün üretim kapasitemiz 450-500 bine yükseldi. Ve bu bahsettiğim rakam yeni yatırımlarla çok daha büyüyecek.” ifadelerini kullandı.

“Türk otomotiv tarihinin akışını değiştireceğine inandığımız yatırım planımızın ilk meyvesi”

Ford Otosan’ın otomotiv sanayisine yaptığı katkıları anlatan Koç, şöyle devam etti:

“Bugün hattan indirdiğimiz ilk E-Transit devletimizin de çok büyük desteğiyle hayata geçirdiğimiz ve Türk otomotiv tarihinin akışını değiştireceğine inandığımız yatırım planımızın ilk meyvesidir. Ancak Ford Otosan olarak Türkiye’nin lokomotifi otomotiv sanayinin dönüştürme gayretiyle yaptığımız yatırımlar bunlar da sınırlı kalmadı. Bu bağlamda geçtiğimiz ay yine ülkemiz otomotiv sektörü adına heyecan duyduğumuz iki açıklamamız daha oldu. Ford Otosan son olarak Ford Avrupa’nın Romanya’daki fabrikasını bünyemize katmak üzere anlaşmaya vardık.

Bu anlaşma bizi global bir üretici konumuna getirecek ve sonucunda tasarımını ve mühendisliğini kendi yaptığımız yeni nesil Courier’i ve şu an halihazırda Romanya’daki fabrikada üretilen Ford Puma’yı ve bunların tam elektrikli versiyonlarını da yeni fabrikamızda üreteceğiz. Bizim Ford tarafından Romanya’yı devralmamız, buranın üretimini tamamen bizim üretmemiz aslında yine Türk işçisinin Türk mühendisinin ve özellikle yine Türk otomotiv yan sanayinin başarısıdır.”

Tüm bu yatırımların ortak gayesinin Türkiye’nin bugün ve gelecekte küresel ölçekte rekabet edebilme gücünü daha da artırmak olduğunu dile getiren Koç, bu doğrultuda otomotiv ana sanayisini giderek gelişen yan sanayi ekosistemiyle birlikte küresel üretim ağının en önemli, en vazgeçilmez oyuncularından biri haline getirdiklerini söyledi.

Tüm yatırım yolculuğunda katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür eden Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bütün bu yatırım yolculuğumuzda kurduğumuz hayallerin gerçeğe dönüşmesi ancak ve ancak devletimizin yanında olması ve devletimizin desteğiyle mümkün olabildi. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza her daim önümüzü açan, yüreklendiren yaklaşımları için bir kez daha buradan şükranlarımızı sunuyorum. Özellikle kendisine bu konuyu açtığımızda, doğru bilgilendirildiği zaman ne kadar çabuk konuya hakim olduğunu, kavradığını, bu ülke menfaatleri doğrultusunda karar alabildiğini kendi yatırımlarımız sürecinde gördük.”

“Ford’un elektrikli ticari araç üretim üssü haline geleceğiz “

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ise “Bugün Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en güçlü tam elektrikli ticari aracı olan E-Transit’in hattan inişine ilişkin gururunu yaşıyoruz. Ford Otosan Genel Müdürü olarak sizlere hitap ettiğim ilk etkinliğin böylesine anlamlı bir günde gerçekleşmesinden duyduğum gurur ve mutluluğu ifade etmek istiyorum.” dedi.

Ford’un elektrikli ticari araç üretim üssü haline geleceklerini vurgulayan Özyurt, “Kocaeli fabrikalarımızda ürettiğimiz Transit 7 yıldır Avrupa ticari araç pazarının lideri. Ford Transit ve Custom araçlarımız bağımsız araç güvenliği kuruluşu Euro NCAP tarafından yüksek derecelerle ödüllendiriliyor. Başarılarımızı bugün olduğu noktadan daha ileriye taşınmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz Kocaeli fabrikaları geçen sene açıkladığımız 650 bin araçlık kapasiteye çıkarak transit araçların üretildiği bir merkez haline geliyor.” diye konuştu.

Batarya montajı dahil Türkiye’de üretilen ilk tam elektrikli ticari araç

Toplantıda aktarılan bilgilere göre, Ford Otosan, otomotiv sanayisinin dönüşümündeki liderliğini elektrifikasyon sürecine de taşıyor. Daha önce Gölcük Fabrikasında Plug-in Hybrid (PHEV) üretimi için yeni bir seri üretim hattı açan Ford Otosan, burada üretilen Türkiye’nin segmentinde ilk PHEV ticari araçlarıyla uluslararası ödüller elde etmişti.

Geçen yıl mart ayında açıklanan, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerine yönelik 10 yıl etki süresine sahip, 2 milyar avro tutarındaki yatırım planının önemli adımlarından biri ise E-Transit’in üretimiyle hayata geçiyor. Ford Otosan, bu adımla birlikte Ford’un Avrupa’daki elektrikli ticari araç üretim üssü haline geliyor.

Batarya montajı dahil Türkiye’de üretilen ilk tam elektrikli ticari aracın üretim sorumluluğu ile Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları da Türkiye’nin ilk elektrikli araç entegre üretim tesisi konumuna ulaştı. Elektrik enerjisinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde eden Gölcük fabrikasında üretilen E-Transit, bu anlamda Ford Otosan’ın elektrifikasyon yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

315 kilometre menzile sahip

315 kilometreye kadar menzile sahip Ford E-Transit, güçlü batarya kapasitesi ile ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe kaydedebiliyor.

Van, çift kabin van ve kamyonet gibi üç farklı gövde seçeneğiyle sunulacak E-Transit hem AC hem de DC hızlı şarj özelliğine sahip. Böylece AC şarj ile yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabilirken 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.

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