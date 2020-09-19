Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter hesabından Doğu Akdeniz’de yaşanan krize ilişkin Türkçe mesaj paylaştı. Macron, mesajında “Diyaloğu yeniden açalım” ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter hesabından Türkçe bir mesaj paylaştı.

Macron paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim.”