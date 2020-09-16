Generali Sigorta’da yeni CEO ve Genel Müdürlük görevine Sylvain Ducros getirildi.

1975 yılında Fransa’da dünyaya gelen ve 6 ülkede farklı şirketlerin operasyon ve merkez ofislerinde görev alan Sylvain Ducros, sigorta ve reasürans sektöründe 20 yıllık deneyime sahip.

1999 Yılında Institut de Sciences Financières et d’Assurance-ISFA Aktüerya ve Finans mezunu olan Sylvain Ducros, Fransız Aktüerya Enstitüsü’ne (Institut des Actuaires – IA) kayıtlı bir Aktüerdir. Ayrıca Aktüerya Bilimleri alanında yüksek lisans derecesine sahip.

Sylvain Ducros, sigorta sektöründe yaklaşık yirmi yıl boyunca AXA Grup’ta, hem Avrupa’da hem de Güney Doğu Asya’da hayat dışı kuruluşlarda Baş Aktüer, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı gibi üst düzey pozisyonlarda bulundu. Bu görevlerde hayat dışı sigortacılık alanında ürün geliştirme, fiyatlandırma, underwriting, hasar, reasürans, finans, yatırım, risk yönetimi, rezerv alanlarında deneyim edindi.

AXA Grup bünyesindeki son görevinde Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı rollerine ek olarak, Endonezya’daki Mandiri AXA General Insurance Bhd’nin Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.

2019 yılında Tayland pazarında online araba sigortası sağlayan ve Tayland’da hızla büyüyen, önde gelen bir Fintech olan Roojai.com’da Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Sylvain Ducros, 14 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak atandı ve Generali Ailesi’ne katıldı.