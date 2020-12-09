Goldman Sachs’ın raporunda kasım ayı enflasyon verisindeki yukarı yönlü sürprizin ardından makul bir reel faiz tamponu sağlamak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) daha fazla sıkılaştırmaya gitmesine ihtiyaç olduğu belirtildi.

Goldman Sachs analistleri Murat Unur ve Clemens Grafe’ın notunda “Kasım TÜFE verisindeki yukarı yönlü sürpriz, enflasyonun muhtemelen yılın büyük bölümünde yüzde 15 civarında olacağını ve makul bir reel faiz tamponu sağlamak için daha fazla faize ihtiyaç olacağını işaret ediyor” dendi.

Kurumun yayımladığı notta faiz artırımında zirveyi ve sonrasındaki faiz indirimi hızını, çıktı açığına karşı enflasyon yönetiminin değil dolarizasyonun ölçeği ve bu yılki altın ithalatı seviyelerinin işaret ettiği yurt içi güvenin belirleyeceği belirtildi.

Goldman, TCMB’nin 24 Aralık toplantısında politika faizini yüzde 15 seviyesinden yüzde 17’ye çıkarmasını bekliyor.

Analistlerin notunda “Merkez Bankası’nın sıkılaştırma eğilimi olmadığı için beklemede kalması riski olduğunun farkındayız. Bu Türk Lirası’nda volatilite artışına, yüksek enflasyon ve eninde sonunda yüksek faizlere neden olabilir” ifadesi yer aldı.

Kurumun ekonomistleri son haftalarda atılan ve olumlu olarak değerlendirdikleri adımlara karşın, Türk lirası için temkinli görüşünü koruyor.