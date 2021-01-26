Son dakika gelişmesi… Uludağ’da bir tesiste tepki çeken müzikli partinin ardından İçişleri Bakanlığı yeni adım geldi. Bakanlık, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi. Buna göre, müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirler alınacak, etkinliklere müsaade edilmeyecek.

Valiliklere gönderilen genelge ile oteller için alınan tedbirler şöyle…

ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Konaklama tesisleri için saat 22.00’den sonra getirilen müzik yayını yasağı kayak otellerinde kısıtlamanın olduğu süre ve günlerin tamamını kapsayacak.

Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirler alınacak, etkinliklere müsaade edilmeyecek.

Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun alanlar düzenlenecek.

Kayak merkezlerindeki otel ve tesislerde Kovid-19 tedbirleri, il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlilerince düzenli olarak denetlenecek.

Görüntüler tepki çekmişti

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ’da bir otelde salgınına davetiye çıkaran müzikli partinin görüntüler tepki çekmiş, tesise 85 bin lira para cezası uygulamıştı.