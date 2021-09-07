Halka arz için SPK onayı bekleyen perakende markası Suwen, büyüme atağına kalkacak. Halka arzdan gelecek sermayeyi yatırım için harcamayı planlayan şirket, 2022 sonuna kadar yurtiçinde 185, yurtdışında 17 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap markası Suwen’in temelleri 2003 yılında İstanbul’da atıldı. Birol Sümer, Ali Bolluk ve Çiğdem Ferda Sümer’in girişimiyle kurulan şirket, 2017’de özel sermaye yatırım fonu olan Taxim Capital’le ortak olarak kurumsallaşma yönünde önemli bir adım attı.

Şirket şimdi de halka arz için gün sayıyor. İzahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuran Suwen, halka arzla birlikte yatırım atağına kalkacak.

Hem yurt içinde hem yurtdışında büyümeyi planlayan şirket, 2021 için 28 milyon TL yatırım yapacak.

Suwen Genel Müdürü Ali Bolluk, “Türkiye’den özgün, kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir dünya markası çıkartmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak yatırımlara kaynak yaratmak amacıyla halka arz kararı aldık” diyor.

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