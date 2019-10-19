İHA’dan robota ürünler online ihaleyle alınacak
Devlet Malzeme Ofisi’nin, yerli teknokent firmalarının desteklenmesi amacıyla başlattığı ‘Teknokatalog’ uygulaması, yeni girişimcilere kapılarını açtı.
Kamu idarelerine, teknolojik ürünleri online ihale ile alma firsatı sunan sistemde, artık yazılım ürünlerinin yanı sıra kurtarma robotundan İHA’ya kadar pek çok ürün satışa sunulacak.
Devlet Malzeme Ofisi, önde gelen teknokentlerde yer alan, girişimci, akademisyen ve danışmanlarla birlikte yürüttüğü iki yıllık AR-GE çalışmasının sonucunda ‘Teknokatalog’ uygulamasını hayata geçirdi.
Girişimcilik ekosis-teminin en zayıf halkası olan pazar-lama-satış kısmının geliştirilmesini amaçlayan sistem, aynı zamanda kamu alımlarında idareye, e-satış üzerinden ürün temin etme fırsatı sunuyor.
Sistem, böylece Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren girişimcilerin AR-GE faaliyeti sonucunda geliştirmiş oldukları orta ve yüksek teknolojili yerli ürünlerin kamu pazarında yer almasını sağlıyor ve ticarileşmesine katkıda bulunuyor.
YENİ FİRMALAR YOLDA
Ankara’da faaliyet gösteren teknokent yöneticilerinden edinilen bilgiye göre, DMO yetkilileri, son dönemde firmalarla birebir temasa geçerek, girişimcilere ‘Teknokatalog’ sistemini tanıtmaya başladı.
Bu çalışmalar sonrasında 20 firmanın yer aldığı sisteme, katılım için 100’e yakın firma başvurdu ve bunların kabul işlemlerinde son aşamaya gelindi.
Yeni firmaların katılımıyla, bugüne kadar çoğunluğu yazılım ürünü olan 95 ürünün temin edilebildiği ‘Teknokatalog’ üzerinden artık kamu alımlarında çeşitli ürünler de satışa sunulmuş olacak.
Teknokatalog’un genişlemesiyle, acil durumlarda kullanılacak kurtarma robotundan çok amaçlı kullanıma uygun İnsansız Hava Aracı’na (İHA) kadar birçok yerli ürün, e-satış üzerinden online ihale yoluyla kamu alımlarına sunulmuş olacak.
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