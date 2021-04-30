Dünyanın en değerli bankaları arasında yer alan ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan’ın, yönetici terfilerine iki Türk isim de girmeyi başardı.

Gökhan Özkan ve Banu Ulutunçel, JP Morgan’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinden yönetici olarak terfi alan 52 isim arasına girdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Harvard Business School mezunu olan Gökhan Özkan, 2006’dan beri JP Morgan’ın Gelişmekte Olan Piyasalar Finansal Kurumlar bölümünde görev alıyordu.

Özkan, Türkiye’de son on yılda Garanti Bankası, Finansbank ve Yapı Kredi Bankası satış projelerinde ve en son olarak da Suudi Arabistan’daki NCB-Samba birleşmesinde görev almıştı.

Alınan terfiler ile Gökhan Özkan Global Yatırım Bankacılığı Departmanında, Banu Ulutunçel de Global Piyasalar departmanında yönetici konumuna geldi.

2020’de 29 milyar dolar net kar açıklayan JP Morgan, 465 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en değerli bankaları arasında yer alıyor.