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İngiliz enerji devinin kârında sert düşüş

Enerji şirketi bp'nin bu yılın ilk çeyreğindeki karı yıllık bazda yüzde 45 azaldı.

07 Mayıs 2024 | 10:58
İngiliz enerji devinin kârında sert düşüş

bp, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki karı 2,7 milyar dolar oldu. Bu dönemdeki kar, geçen yılın ilk çeyreğindeki 5 milyar dolarlık kara göre yüzde 45 azalış gösterdi. Şirketin ilk çeyrek karı, 2,87 milyar dolar olan piyasa beklentisinin de altında kaldı. bp, önceki çeyrekte ise 3 milyar dolar kar açıklamıştı.

bp'nin karındaki düşüşte, gerileyen petrol ve gaz fiyatları ile ABD'de bulunan rafinerisindeki kesintiler etkili oldu.

Şirket, gelecek üç aylık dönem için 1,75 milyar dolarlık hisse geri alım programını da açıkladı.

bp Üst Yöneticisi Murray Auchincloss, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin ilk çeyrekte güçlü performans gösterdiğini ve stratejisinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

Auchincloss, şirket bünyesinde sadeleşme çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, dijital dönüşüm, tedarik zinciri verimliliği ve küresel yetenek merkezleri aracılığıyla 2026 sonuna kadar maliyetleri en az 2 milyar dolar azaltmayı planladıklarını ifade etti.

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