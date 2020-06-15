Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından 1 Haziran itibarıyla muaf tutulan iş yeri sahibi ya da çalışan 65 yaş ve üzeri mükelleflerin, mücbir sebep dönemine ilişkin ertelenen vergilerini ödemesi için son 2 günlük sürece girildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı, normalleşme süreciyle birlikte işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışan 65 yaş ve üzeri mükelleflerin sokağa çıkma kısıtlamasını 1 Haziran itibarıyla kaldırmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili tebliğine göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren mükelleflerin mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname ve bildirimlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği günü takip eden 15’inci günün sonuna kadar verilmesi gerekiyor.

Bu kapsamda, kısıtlamadan muaf tutulan 65 yaş ve üstündeki mükelleflerin mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname ve bildirimlerini 16 Haziran Salı günü sonuna kadar vermesi gerekiyor. Bu beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecek. Bu mükellefler, bu yılın şubat dönemine ilişkin muhtasar ve KDV beyannamelerini, 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesini, bu yılın birinci geçici vergi dönemine ait geçici vergi beyannamesini verecek.

“Kronik rahatsızlığı olanlar beyanname vermeyecek”

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 yaş üzeri olup sokağa çıkmasına izin verilen ticari, zirai veya mesleki kazançları yönünden gelir vergisi mükelleflerinin salı gününe kadar beyannamelerini vermek zorunda olduğunu hatırlattı. Öz, “Ücretli işlerine dönen 65 yaş üstü mükellefler de kira geliri varsa onun beyannamesini verecek. Ancak yaşı ne olursa olsun kronik rahatsızlığı olan mükellefler için ise sokağa çıkma yasağı sona ermedi. O mükellefler hala mücbir sebep kapsamında olduğu için beyanname vermeleri gerekmiyor.” dedi.

“Diğer 65 yaş üstü mükelleflerin durumu netleşmeli”

Ancak 9 Haziran itibarıyla 65 yaş üzeri tüm mükellefler için sokağa çıkma esnekliği getirildiğini anımsatan Öz, şöyle konuştu:

“İlgili kararda bu kişiler için sokağa çıkma yasağı ‘kaldırıldı’ yerine ‘esnetildi’ ifadesi kullanılıyor. ‘Esnetildi’ ifadesi de mücbir sebep halinin kaldırıldığı anlamına gelebilir ancak bu mükelleflerin durumunu Gelir İdaresi Başkanlığının açıklığa kavuşturması gerekiyor. Bu kişilerin beyanname vermesi gerekiyorsa, 9 Haziran’dan itibaren 15 gün sonra bu beyannamelerin verilmesi şartı bulunuyor.”

Öz, 65 yaş üstü mükelleflere ilişkin beyanname süreçlerine ilişkin düzenlemelerin karışık olduğunu, bunun sadeleştirilmesi gerektiğini kaydetti.