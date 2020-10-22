Özel bir firmaya ait eğitim uçağının Büyükçekmece’de boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.
Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden çıkarıldı.
İstanbul Valiliği: İnişe geçtiği sırada düştü *
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalanan eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düşmüştür. Uçağın pilotaj lisans öğrencisi yaralı olarak kurtarılmıştır.” ifadesi kullanıldı.
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