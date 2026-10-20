İTO’da seçim yarışı hızlandı

144 yıllık geçmişi ve yaklaşık 820 bin üyesiyle iş dünyasının önemli meslek örgütlerinden İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) seçim heyecanı rüzgarı esiyor. Üç adayın olduğu seçimde oda yönetiminin geleceği, üyelerin karar süreçlerine katılımı ve şirketlerin rekabet gücünü artıracak projeler öne çıkıyor. 80 meslek komitesinde yapılacak seçimler, 27 Ekim 2026 Salı günü Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleştirilecek. İTO’nun Başkanı ise 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak ikinci bir seçimle belirlenecek. Nisan 2018’den bu yana İTO’ya başkanlık eden Şekib Avdagiç, listenin en güçlü isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeni dönemde dijitalleşmeden ihracata farklı alanlarda projeler hayata geçirmeye hazırlanan Avdagiç, başkanlık döneminde önemli projeler hayata geçirilmesine öncülük etti. Bürokrasiyi azaltmak için geliştirilen yerli yazılım altyapısı DijİTO bunlardan biri oldu. Bu yazılım sayesinde şirket kuruluş süresi 24 saatten iki saate, tescil süresi dört günden bir güne indirildi. Teknopark İstanbul, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ve SoftITo Akademi ile kurdukları ekosistemin bugün meyvesini verdiğini söyleyen Şekib Avdagiç, “BTM, UBI Global değerlendirmesinde dünyanın en iyi 3'üncü start up merkezi seçildi, girişimlerimizin değerlemesi 560 milyon doları aştı” diyor.

FUAR MERKEZİ OLACAK

İTO’nun Avdagiç dönemindeki öncelikli başlıklarından biri de ihracat oldu. Her yıl ortalama 40 uluslararası fuarın Türkiye milli katılım gerçekleştirildi. İstanbul Fuar Merkezi’nde 25 yıl aradan sonra ilk kez yeni salon yatırımı başlatıldı. Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ve onun iktisadi işletmesi olan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) çalışmalarıyla İstanbul’un dünya kongre sıralamasında 2017'deki 133'üncü sıradan 2025'te 18'inciliğe yükseldiğine dikkat çeken Avdagiç, yaklaşık 200 bin kongre turistinin şehre 800 milyon doları aşan döviz kazandırdığını vurguluyor.

Üyelere etkin ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla Anadolu Yakası, Perpa, Giyimkent, Çatalca, İDTM temsilciliklerinde mimari ve teknolojik altyapı çalışmaları yapan İTO, Maltepe’de satın aldığı binayla Anadolu Yakası’nda kendi mülkünde hizmet vermeye başladı. Önümüzdeki dönemde çıtayı daha da yükselteceklerini söyleyen Avdagiç, Türkiye’yi üretim üssü, bütün dünya ise ticaret alanı olarak gördüklerini vurguluyor. İstanbul Fuar Merkezi’ndeki 40 bin metrekarelik yeni salonları tamamlayarak kapasiteyi 140 bin metrekareye çıkaracaklarını söyleyen Avdagiç, İstanbul’u dünyanın sayılı fuar ve kongre merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmaları sürdüreceklerini belirtiyor.

TEKNOLOJİYE YATIRIM ARTACAK

Yapay zeka destekli hizmetlerle üyelerin odaya gelmesine gerek kalmadan, her işlemi bulunduğu yerden ve en kısa sürede yapabildiği bir İTO’nun temellerini attıklarını belirten Avdagiç, bunu tüm kurumlarıyla hayata geçireceklerini ve yeni İTO Merkez Binası’nı üyelerin hizmetine sunacaklarını söylüyor. Finansmana erişimde ve ihracat pazarlarında firmaların önünü açacak yeni desteklerin hayata geçirilmesine katkı vermeye devam edeceklerini belirten Avdagiç, “BTM ve diğer iştiraklerimiz vasıtasıyla gençlerimizin fikirlerini şirketlere, şirketlerimizi küresel markalara dönüştürecek teknoloji girişimciliği ve insan kaynağı yatırımlarımızı büyüterek sürdüreceğiz” diye konuşuyor.

‘YEŞİL LİSTE’NİN ADAYI İRFAN TUTACAK

İTO’da başkanlığa adaylığını koyan üç isimden biri olan İrfan Tutacak, aynı zamanda İstanbul Müteahhit ve İş İnsanları Derneği (İMİDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. İrfan Tutacak’ın adaylığındaki İstanbul Yenilikçi Ticaret Grubu ‘Yeşil Liste’ adıyla yarışa katılırken, geniş kapsamlı bir seçim beyannamesini açıkladı. Finansmana erişimden ihracata, yapay zekâdan mesleki eğitime, tekstilden inşaata, sağlık sektöründen afet yönetimine kadar geniş bir alanı kapsayan beyannamede, İTO’nun yönetim modeline ilişkin yeni mekanizmalar da yer alıyor.

İLK 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Beyannamenin merkezinde; aktif meslek komiteleri, üye odaklı hizmet, şeffaf yönetim, ölçülebilir performans, dijital dönüşüm, yapay zekâ, KOBİ finansmanı, ihracat, mesleki eğitim ve güçlü temsil başlıkları bulunuyor. Seçim beyannamesinde yalnızca sektörel sorunlara yönelik projelere değil, İTO’nun çalışma biçimini değiştirmeye dönük önerilere de geniş yer ayrılmış durumda.

Bu kapsamda Şeffaflık ve Performans Portalı, Sorun Çözüm ve Takip Sistemi, KOBİ Finansman Merkezi, İTO Global, İhracat Veri Merkezi, Yapay Zekâ ve Dijital Dönüşüm Merkezi, İstihdam ve Mesleki Yeterlilik Platformu, Start-up ve Teknoloji Masası ile Afet ve Kriz Yönetim Merkezi kurulması planlanıyor. Beyannamede, tekstilde dönüşüm ve rekabet programı ile inşaat sektörüne yönelik ilk 100 günlük eylem planı da bulunuyor.

DEPREM VE KRİZ YÖNETİMİ İÇİN AYRI MERKEZ

İstanbul’un deprem riski de beyannamede ekonomik boyutuyla ele alındı. Bu kapsamda İTO Afet ve Kriz Yönetim Merkezi oluşturulması planlanıyor. Merkez üzerinden sektörlerin kriz sürekliliği planlarının hazırlanması, kritik tedarik ağlarının incelenmesi ve afet sonrasında işletmelerin yeniden faaliyete geçebilmesine yönelik sektör bazlı rehberler hazırlanması öngörülüyor. Beyannamede, afetlere hazırlığın yalnızca yapı güvenliği açısından değil, üretim ve ticaretin devamlılığı açısından da ele alınması gerektiği belirtildi.

“SEÇİME KATILIM YÜZDE 5-6’DA KALMASIN”

İTO'nun yaklaşık 820 bin üyesi bulunduğunu, ancak 2022'deki son seçimlere katılımın 48 bin oyda kaldığını ifade eden İrfan Tutacak, İstanbul iş dünyasının İTO’da sandıklara daha çok sahip çıkması gerektiğini vurguluyor. Tutacak, “İTO gibi hayati bir kurumda seçimlere katılım yüzde 5-6’larda kalıyor. Biz tüm iş dünyamızı 27 Ekim’de sandığa davet ediyoruz” diyor. Tutacak, 144 yıllık geçmişe sahip odada geçmiş yönetimlerin çalışmalarının dar bir çevreyle sınırlı kaldığını savunarak, 80 meslek komitesinin 40'ında 300 adayla katılımı ve temsil gücünü artırmayı hedeflediklerini söylüyor.

ÜYE ODAKLI YAKLAŞIM

Denizcilik sektöründe uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip olan Mavi Liste’nin adayı Kaptan Mustafa Can, aynı zamanda İlteriş Vakfı Başkanlığı görevini yürütüyor. Kaptan Mustafa Can’ın öncelikli hedeflerinden biri oda yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve üye katılımını artırmak. İlk 100 günde bütçe, iştirak ve harcamalara ilişkin bilgilerin üyelerle paylaşılmasını, üyelerin taleplerini doğrudan yönetime iletebileceği dijital bir sistem kurmayı planlayan Can, oda kaynaklarının üyelere somut fayda sağlayan projelere yönlendirilmesine yönelik adımlar atacak.

Finansmana erişim, yüksek maliyetler ve tahsilat sorunlarına çözüm arayacak olan Can, genç ve kadın girişimcilere sermaye ve mentorluk desteği, yapay zekâ ve dış ticaret alanlarında eğitim ve danışmanlık sunulmasını da gündemine alıyor. Tek dönem başkanlık, liyakat esaslı yönetim ve üniversite-iş dünyası iş birliği de vaatleri arasında yer alıyor. Can, İTO’nun üyelerinin karar süreçlerinde daha etkin olduğu, İstanbul’un küresel ticaretteki konumunu güçlendiren bir yapıya dönüşmesini hedefliyor.