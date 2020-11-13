Aşı çalışmalarının etkin sonuçlar vermesinin ardından JPMorgan stratejistleri model portföyünde küresel hisse senetleri pozisyonunu artırırken devlet tahvilleri pozisyonunu daha da azaltmaya karar verdi.

Üç büyük merkez bankası başkanı aşı gelişmelerine temkinli yaklaşsa da JPMorgan’a göre aşı haberleri piyasalara güçlü bir alım sinyali gönderiyor.

Kurumun stratejistlere göre bu hafta açıklanan aşı duyuruları piyasalar için “çığır açıcı” nitelikte. Stratejistler model portföyünde küresel hisse senetleri pozisyonunu artırırken devlet tahvilleri pozisyonunu daha da azaltmaya karar verdi.

Stratejistler yayımladıkları notta “Hisse rallisinin ve tahvil satışının devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde önemli piyasa risklerinde gevşeme, ılımlı yatırımcı pozisyonlanması, güçlü büyüme toparlanması ve yüksek dereceli politika desteği beklentimizle birlikte model portföyümüzde risk yanlısı pozisyonumuzu koruyoruz” değerlendirmesini yaptı.

JPMorgan stratejist ekibi portföyde hisse artırım tavsiyesini yüzde 8’den yüzde 10’a yükseltirken özel sektör tahvillerindeki alım pozisyonlarını ise azalttı.