ARA
DOLAR
34,59
0,30%
DOLAR
EURO
36,06
-0,48%
EURO
GRAM ALTIN
3019,09
1,91%
GRAM ALTIN
BIST 100
9549,89
1,94%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Kar yağışı ne kadar sürecek? 5 günlük tahmin haritaları

Kar yağışı ne kadar sürecek? 5 günlük tahmin haritaları

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Peki, kar yağışları ne kadar sürecek? Son tahminlere göre Karadeniz'in kıyı kesimleri hariç yurt genelinde gelecek hafta yağışlar kar şeklinde olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek.

25 Kasım 2024 | 00:04
Son Güncellenme: 25 Kasım 2024 | 00:05
Kar yağışı ne kadar sürecek? 5 günlük tahmin haritaları

Meteorolojinin son tahminlerine göre hava sıcaklıklarının yeni haftada ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerindeki yağışların 3 gün boyunca etkili olacağını belirten Çelik, perşembe günü yağışlı havanın yurdu terk edeceğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceğini bildiren Çelik, "Yarın Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış var. Salı günü İç Anadolu'nun doğusunda, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış görülecek. Çarşamba günü ise Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu'nun doğusunda yağışlar aralıklarla devam edecek." diye konuştu.

Çelik, yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, salı günü ise Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda yağışların oldukça kuvvetli olacağını dile getirdi. Cengiz Çelik, yağışların Karadeniz'in kıyı kesimleri haricinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini bildirdi.

Ankara'da karlı, İstanbul ve İzmir'de parçalı bulutlu hava hakim olacak

  • 3 büyükşehirdeki 3 günlük hava durumuna ilişkin de bilgi veren Çelik, yağış beklenmeyen İstanbul'da, parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını, en düşük sıcaklığın 4-5, en yüksek sıcaklığın ise 10 derece civarında tahmin edildiğini söyledi.
  • Çelik, Ankara'da bu gece yarısından itibaren kar beklendiğini, pazartesiyi salıya bağlayan gece de aralıklarla kar görüleceğini belirterek, "Gündüz Ankara'da kar yağışı beklemiyoruz. En düşük sıcaklık sıfırın altında 3-4, en yüksek sıcaklık 1-2 derece civarında seyredecek." dedi.
  • İzmir'de yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu bir hava görüleceğini bildiren Çelik, "İzmir'de yarın 13 derece olan en yüksek sıcaklık, çarşamba 17, hafta sonuna doğru ise 20 dereceye kadar çıkacak." diye konuştu.

5 GÜNLÜK TAHMİN HARİTALARI

İlgili Haberler
Sayı arttı: 25 Kasım pazartesi okulların tatil olduğu il ve ilçeler
Sayı arttı: 25 Kasım pazartesi okulların tatil olduğu il ve ilçeler
0
  • ALTIN GRAM - TL 3019,09 1,91%
  • ALTIN ONS 2714,46 1,6%
  • BIST 100 9549,89 1,94%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,837 0,215%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39777 0,06873%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 104,35 3,4169%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,5889 0,2978%
  • EURO/DOLAR 1,0418 -0,5869%
  • EURO/TURK LIRASI 36,0649 -0,4834%
  • STERLIN/DOLAR 1,25309 -0,51762%
Borsa Haberleri
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (22.11.2024)
Borsa, altın, dolar, fonlar... Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Çimentaş (CMENT) temettü teklifini duyurdu
Borsa şirketi, yatırımcıları zarara uğratanların tespiti için SPK’ya başvurdu
Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
Papilon Savunma'dan (PAPIL) bedelsiz açıklaması
Ereğli Demir Çelik’ten (EREGL) bedelsiz açıklaması
Kocaer Çelik'ten (KCAER) bedelsiz açıklaması
GERİ
İLERİ
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (22.11.2024)
Borsa, altın, dolar, fonlar... Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Çimentaş (CMENT) temettü teklifini duyurdu
Borsa şirketi, yatırımcıları zarara uğratanların tespiti için SPK’ya başvurdu
Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
Papilon Savunma'dan (PAPIL) bedelsiz açıklaması
Ereğli Demir Çelik’ten (EREGL) bedelsiz açıklaması
Kocaer Çelik'ten (KCAER) bedelsiz açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL