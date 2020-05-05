Türkiye genelinde kira endeksi 2020 yılı 1. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,82 puan artış, geçen senenin 1. çeyreğine göre ise 3,15 puan düşüş gösterdi. 2018 yılının 4. çeyreğinden beri düşüş gösteren kira endeksi, bu süreden beri ilk defa 2020 yılının 1. çeyreğinde artış gösterdi. Türkiye genelinde ortalama metrekare kira bedeli 11,79 TL olurken, ortalama kira 1.320 TL, geri dönüş süresi 17 yıl oldu.

En yüksek ve geri dönüş süresinin en kısa olduğu konut tipi 1+1

Türkiye genelinde konut tipine göre kiralar incelendiğinde, birim kiranın en yüksek ve geri dönüş süresinin en kısa olduğu konut tipi 1+1. 1. çeyrek sonu itibarı ile 1+1 konutların ortalama büyüklüğü 65 m2, ortalama birim kira 17 TL/m2, geri dönüş süresi ise 16 yıl. 2+1 konutlar ortalama 97 m2, ortalama birim kira 12 TL/m2, geri dönüş süresi 18 yıl; 3+1 konutlar ortalama 135 m2, ortalama birim kira 9 TL/m2, geri dönüş süresi 20 yıl; 4+1 konutlar ortalama 194 m2, ortalama birim kira 11 TL/m2, geri dönüş süresi 20 yıl.

Kadınlar erkeklerden daha çok arama yapıyor

1. çeyrekte kiralık konut arama trendlerine bakıldığında kadınların erkeklerden daha fazla arama yaptıkları sonucu ortaya çıkıyor. En fazla 25-34 yaş, daha sonra 35-44 yaş aralığının arama yaptığı görülüyor. 1. çeyrekte kiralık konut arayanların %64’ünü kadınlar, 36’sını erkekler oluşturdu. Arama yapanların %34,5’i 25-34 yaş aralığında, %21,7’si ise 35-44 yaş aralığında yer alıyor.

En çok arama yapılan bölgeler Kadıköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Üsküdar

1. çeyrekte en fazla kiralık arama yapılan bölgeler sırasıyla İstanbul Kadıköy, Ankara Çankaya, İstanbul Beylikdüzü, İstanbul Beşiktaş ve İstanbul Üsküdar oldu. 1. çeyrekte Hürriyet Emlak’ta en çok talep gören ilçeler İstanbul’da Kadıköy, Ankara’da Çankaya, İzmir’de Buca, Antalya’da Alanya, Bursa’da ise Nilüfer oldu. İstanbul’da kiralık konut aramalarında en çok görüntülenen 1+0’ların ortalama kirası 1.000-500 TL aralığında iken; 1+1’ler 1.000-1.500 TL, 2+1’ler 1.500-2.000 TL, 3+1’ler ise 2.500-5.000 TL aralığında yer alıyor.

5 büyük il arasında kira endeksi en fazla artan Antalya

1.çeyrekte 5 büyük il içerisinde kira endeksi en fazla artan ilin Antalya olduğu görülüyor. Antalya’da kira endeksi 1. çeyrekte geçen çeyreğe göre 9,38 puan, geçen sene aynı çeyreğe göre ise 55,8 puan artış gösterdi.

ÖĞÜT: SEKTÖRDE İYİMSER BİR HAVA HAKİM OLMAYA BAŞLADI

Raporu değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt; “Kira endeksinin bir sene sonra tekrar artış göstermesi sektör açısından çok sevindirici. Rapora baktığımızda 5 büyük ilde de kiralarda artış yaşandığını görüyoruz. Mart ayı ortasından itibaren ülkemizde salgının etkilerini hissetmemizle birlikte pek çok sektörde olduğu gibi gayrimenkulde de sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bu yüzden işlem adetlerinde başlayan düşüşün bir süre devam edeceğini düşünüyoruz. Fakat salgınla birlikte sektör çok hızlı hareket etti ve müşterilerine ulaşmaya devam edebilmek için dijital çözümlere yöneldi. Satış ofisleri dijital ortama taşındı, müşteriler sanal ortamda görmek istedikleri evleri gezebilme fırsatı yakaladı. Hatta dijital ortamda yabancı yatırımcı ile görüşmeler de devam etti. Sektör bu kadar hızlı hareket edince son günlerde ufak ufak da olsa iyimser bir havanın hakim olmaya başladığını görüyoruz. Bu yüzden sektörün salgının etkilerinin hafiflemeye başlamasıyla birlikte kısa sürede toparlanacağına inanıyoruz” dedi.

TANDOĞAN: KİRA ENDEKİS 5 BÜYÜK İLDE ARTTI

Kira endeksi verilerini yorumlayan Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, “Verilerine baktığımızda kira endeksinin bir önceki çeyreğe göre 5 büyük ilde de artış gösterdiğini görüyoruz. Veriler, Türkiye genelindeki kira endeksinin 2018’in 4. çeyreğinden beri ilk defa artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Endeks verilerini geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda ise kiralık konut arayanların yaş ortalamalarının düştüğünü görüyoruz, ayrıca bir diğer dikkat çekici veri ise bu dönem içerisinde kiralık konut arayan kadınların sayısının artması. En fazla kiralık konut aranan ilçelerde de değişim yaşandığını görüyoruz. En fazla kiralık konut aranan bölgeler sırasıyla; İstanbul Kadıköy, Ankara Çankaya, İstanbul Beylikdüzü, İstanbul Beşiktaş ve İstanbul Üsküdar oldu” dedi.

Emlak piyasasının mevcut verilere göre koronavirüs salgınından pek fazla etkilenmediğinin altını çizen Zeynep Tandoğan, “Salgının gerçek etkisinin ancak ikinci çeyrekte görülebileceğini düşünüyoruz. Üçüncü çeyrek toparlanma süreci olacak, dördüncü çeyrekte ise bekleyen talebin geri gelmesini ve satış rakamlarının yukarıda kapanmasını bekliyoruz.” diyor.

*Bu rapor, Endeksa ve Hürriyet Emlak verileri kullanılarak oluşturulmuştur.

İl bazında ortalama kira ve geri dönüş süreleri

İl Adı Ortalama Büyüklük (m2) Birim Kira (TL/m2) Ortalama Kira (TL) Geri Dönüş Süresi (Yıl) Adana 137 9 1.181 19 Adıyaman 137 6 882 22 Afyonkarahisar 120 7 848 23 Ağrı 131 7 925 13 Aksaray 155 6 876 27 Amasya 117 6 751 23 Ankara 120 10 1.216 16 Antalya 107 14 1.540 15 Ardahan 108 6 627 18 Artvin 136 6 865 24 Aydın 108 10 1.093 23 Balıkesir 104 10 1.006 22 Bartın 100 8 758 26 Batman 142 8 1.065 18 Bayburt 119 7 857 20 Bilecik 114 6 723 21 Bingöl 125 6 708 21 Bitlis 134 7 942 18 Bolu 107 8 811 22 Burdur 104 8 883 21 Bursa 122 10 1.263 19 Çanakkale 89 11 969 20 Çankırı 127 6 823 21 Çorum 135 6 803 24 Denizli 107 9 957 21 Diyarbakır 160 7 1.107 18 Düzce 104 7 746 19 Edirne 94 12 1.146 17 Elazığ 159 6 979 24 Erzincan 129 7 917 23 Erzurum 152 6 874 19 Eskişehir 95 10 910 19 Gaziantep 134 10 1.382 16 Giresun 133 7 916 22 Gümüşhane 128 7 922 21 Hakkari 120 8 911 Hatay 141 7 966 19 Iğdır 134 8 1.064 19 Isparta 89 10 873 21 İstanbul 99 16 1.537 21 İzmir 110 14 1.518 20 Kahramanmaraş 125 7 820 20 Karabük 103 7 764 19 Karaman 129 6 761 24 Kars 85 10 812 Kastamonu 104 7 682 25 Kayseri 152 6 842 25 Kırıkkale 127 6 800 19 Kırklareli 110 8 910 20 Kırşehir 143 5 775 26 Kilis 121 9 1.123 14 Kocaeli 115 9 990 21 Konya 143 7 1.025 20 Kütahya 88 8 690 19 Malatya 161 6 1.000 22 Manisa 110 9 972 20 Mardin 151 6 903 16 Mersin 140 8 1.162 19 Muğla 100 18 1.800 23 Muş 132 6 828 15 Nevşehir 121 8 933 20 Niğde 147 5 698 23 Ordu 130 7 970 23 Osmaniye 144 6 871 20 Rize 134 8 1.107 24 Sakarya 108 9 966 19 Samsun 119 8 988 20 Siirt 150 6 873 20 Sinop 110 10 1.070 20 Sivas 130 6 767 22 Şanlıurfa 160 7 1.122 16 Şırnak 150 5 731 19 Tekirdağ 115 8 921 19 Tokat 134 7 959 21 Trabzon 143 7 1.018 24 Tunceli 123 7 812 Uşak 108 7 805 21 Van 98 9 907 16 Yalova 119 11 1.341 18 Yozgat 131 7 904 19 Zonguldak 107 9 930 22