Türkiye genelinde kira endeksi 2020 yılı 1. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,82 puan artış, geçen senenin 1. çeyreğine göre ise 3,15 puan düşüş gösterdi. 2018 yılının 4. çeyreğinden beri düşüş gösteren kira endeksi, bu süreden beri ilk defa 2020 yılının 1. çeyreğinde artış gösterdi. Türkiye genelinde ortalama metrekare kira bedeli 11,79 TL olurken, ortalama kira 1.320 TL, geri dönüş süresi 17 yıl oldu.
En yüksek ve geri dönüş süresinin en kısa olduğu konut tipi 1+1
Türkiye genelinde konut tipine göre kiralar incelendiğinde, birim kiranın en yüksek ve geri dönüş süresinin en kısa olduğu konut tipi 1+1. 1. çeyrek sonu itibarı ile 1+1 konutların ortalama büyüklüğü 65 m2, ortalama birim kira 17 TL/m2, geri dönüş süresi ise 16 yıl. 2+1 konutlar ortalama 97 m2, ortalama birim kira 12 TL/m2, geri dönüş süresi 18 yıl; 3+1 konutlar ortalama 135 m2, ortalama birim kira 9 TL/m2, geri dönüş süresi 20 yıl; 4+1 konutlar ortalama 194 m2, ortalama birim kira 11 TL/m2, geri dönüş süresi 20 yıl.
Kadınlar erkeklerden daha çok arama yapıyor
1. çeyrekte kiralık konut arama trendlerine bakıldığında kadınların erkeklerden daha fazla arama yaptıkları sonucu ortaya çıkıyor. En fazla 25-34 yaş, daha sonra 35-44 yaş aralığının arama yaptığı görülüyor. 1. çeyrekte kiralık konut arayanların %64’ünü kadınlar, 36’sını erkekler oluşturdu. Arama yapanların %34,5’i 25-34 yaş aralığında, %21,7’si ise 35-44 yaş aralığında yer alıyor.
En çok arama yapılan bölgeler Kadıköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Üsküdar
1. çeyrekte en fazla kiralık arama yapılan bölgeler sırasıyla İstanbul Kadıköy, Ankara Çankaya, İstanbul Beylikdüzü, İstanbul Beşiktaş ve İstanbul Üsküdar oldu. 1. çeyrekte Hürriyet Emlak’ta en çok talep gören ilçeler İstanbul’da Kadıköy, Ankara’da Çankaya, İzmir’de Buca, Antalya’da Alanya, Bursa’da ise Nilüfer oldu. İstanbul’da kiralık konut aramalarında en çok görüntülenen 1+0’ların ortalama kirası 1.000-500 TL aralığında iken; 1+1’ler 1.000-1.500 TL, 2+1’ler 1.500-2.000 TL, 3+1’ler ise 2.500-5.000 TL aralığında yer alıyor.
5 büyük il arasında kira endeksi en fazla artan Antalya
1.çeyrekte 5 büyük il içerisinde kira endeksi en fazla artan ilin Antalya olduğu görülüyor. Antalya’da kira endeksi 1. çeyrekte geçen çeyreğe göre 9,38 puan, geçen sene aynı çeyreğe göre ise 55,8 puan artış gösterdi.
ÖĞÜT: SEKTÖRDE İYİMSER BİR HAVA HAKİM OLMAYA BAŞLADI
Raporu değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt; “Kira endeksinin bir sene sonra tekrar artış göstermesi sektör açısından çok sevindirici. Rapora baktığımızda 5 büyük ilde de kiralarda artış yaşandığını görüyoruz. Mart ayı ortasından itibaren ülkemizde salgının etkilerini hissetmemizle birlikte pek çok sektörde olduğu gibi gayrimenkulde de sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bu yüzden işlem adetlerinde başlayan düşüşün bir süre devam edeceğini düşünüyoruz. Fakat salgınla birlikte sektör çok hızlı hareket etti ve müşterilerine ulaşmaya devam edebilmek için dijital çözümlere yöneldi. Satış ofisleri dijital ortama taşındı, müşteriler sanal ortamda görmek istedikleri evleri gezebilme fırsatı yakaladı. Hatta dijital ortamda yabancı yatırımcı ile görüşmeler de devam etti. Sektör bu kadar hızlı hareket edince son günlerde ufak ufak da olsa iyimser bir havanın hakim olmaya başladığını görüyoruz. Bu yüzden sektörün salgının etkilerinin hafiflemeye başlamasıyla birlikte kısa sürede toparlanacağına inanıyoruz” dedi.
TANDOĞAN: KİRA ENDEKİS 5 BÜYÜK İLDE ARTTI
Kira endeksi verilerini yorumlayan Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, “Verilerine baktığımızda kira endeksinin bir önceki çeyreğe göre 5 büyük ilde de artış gösterdiğini görüyoruz. Veriler, Türkiye genelindeki kira endeksinin 2018’in 4. çeyreğinden beri ilk defa artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Endeks verilerini geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda ise kiralık konut arayanların yaş ortalamalarının düştüğünü görüyoruz, ayrıca bir diğer dikkat çekici veri ise bu dönem içerisinde kiralık konut arayan kadınların sayısının artması. En fazla kiralık konut aranan ilçelerde de değişim yaşandığını görüyoruz. En fazla kiralık konut aranan bölgeler sırasıyla; İstanbul Kadıköy, Ankara Çankaya, İstanbul Beylikdüzü, İstanbul Beşiktaş ve İstanbul Üsküdar oldu” dedi.
Emlak piyasasının mevcut verilere göre koronavirüs salgınından pek fazla etkilenmediğinin altını çizen Zeynep Tandoğan, “Salgının gerçek etkisinin ancak ikinci çeyrekte görülebileceğini düşünüyoruz. Üçüncü çeyrek toparlanma süreci olacak, dördüncü çeyrekte ise bekleyen talebin geri gelmesini ve satış rakamlarının yukarıda kapanmasını bekliyoruz.” diyor.
*Bu rapor, Endeksa ve Hürriyet Emlak verileri kullanılarak oluşturulmuştur.
İl bazında ortalama kira ve geri dönüş süreleri
|İl Adı
|Ortalama Büyüklük (m2)
|Birim Kira (TL/m2)
|Ortalama Kira (TL)
|Geri Dönüş Süresi (Yıl)
|Adana
|137
|9
|1.181
|19
|Adıyaman
|137
|6
|882
|22
|Afyonkarahisar
|120
|7
|848
|23
|Ağrı
|131
|7
|925
|13
|Aksaray
|155
|6
|876
|27
|Amasya
|117
|6
|751
|23
|Ankara
|120
|10
|1.216
|16
|Antalya
|107
|14
|1.540
|15
|Ardahan
|108
|6
|627
|18
|Artvin
|136
|6
|865
|24
|Aydın
|108
|10
|1.093
|23
|Balıkesir
|104
|10
|1.006
|22
|Bartın
|100
|8
|758
|26
|Batman
|142
|8
|1.065
|18
|Bayburt
|119
|7
|857
|20
|Bilecik
|114
|6
|723
|21
|Bingöl
|125
|6
|708
|21
|Bitlis
|134
|7
|942
|18
|Bolu
|107
|8
|811
|22
|Burdur
|104
|8
|883
|21
|Bursa
|122
|10
|1.263
|19
|Çanakkale
|89
|11
|969
|20
|Çankırı
|127
|6
|823
|21
|Çorum
|135
|6
|803
|24
|Denizli
|107
|9
|957
|21
|Diyarbakır
|160
|7
|1.107
|18
|Düzce
|104
|7
|746
|19
|Edirne
|94
|12
|1.146
|17
|Elazığ
|159
|6
|979
|24
|Erzincan
|129
|7
|917
|23
|Erzurum
|152
|6
|874
|19
|Eskişehir
|95
|10
|910
|19
|Gaziantep
|134
|10
|1.382
|16
|Giresun
|133
|7
|916
|22
|Gümüşhane
|128
|7
|922
|21
|Hakkari
|120
|8
|911
|Hatay
|141
|7
|966
|19
|Iğdır
|134
|8
|1.064
|19
|Isparta
|89
|10
|873
|21
|İstanbul
|99
|16
|1.537
|21
|İzmir
|110
|14
|1.518
|20
|Kahramanmaraş
|125
|7
|820
|20
|Karabük
|103
|7
|764
|19
|Karaman
|129
|6
|761
|24
|Kars
|85
|10
|812
|Kastamonu
|104
|7
|682
|25
|Kayseri
|152
|6
|842
|25
|Kırıkkale
|127
|6
|800
|19
|Kırklareli
|110
|8
|910
|20
|Kırşehir
|143
|5
|775
|26
|Kilis
|121
|9
|1.123
|14
|Kocaeli
|115
|9
|990
|21
|Konya
|143
|7
|1.025
|20
|Kütahya
|88
|8
|690
|19
|Malatya
|161
|6
|1.000
|22
|Manisa
|110
|9
|972
|20
|Mardin
|151
|6
|903
|16
|Mersin
|140
|8
|1.162
|19
|Muğla
|100
|18
|1.800
|23
|Muş
|132
|6
|828
|15
|Nevşehir
|121
|8
|933
|20
|Niğde
|147
|5
|698
|23
|Ordu
|130
|7
|970
|23
|Osmaniye
|144
|6
|871
|20
|Rize
|134
|8
|1.107
|24
|Sakarya
|108
|9
|966
|19
|Samsun
|119
|8
|988
|20
|Siirt
|150
|6
|873
|20
|Sinop
|110
|10
|1.070
|20
|Sivas
|130
|6
|767
|22
|Şanlıurfa
|160
|7
|1.122
|16
|Şırnak
|150
|5
|731
|19
|Tekirdağ
|115
|8
|921
|19
|Tokat
|134
|7
|959
|21
|Trabzon
|143
|7
|1.018
|24
|Tunceli
|123
|7
|812
|Uşak
|108
|7
|805
|21
|Van
|98
|9
|907
|16
|Yalova
|119
|11
|1.341
|18
|Yozgat
|131
|7
|904
|19
|Zonguldak
|107
|9
|930
|22
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