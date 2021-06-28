Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, “Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım.” değerlendirmesinde bulundu.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat olduğunu bildiren Koca, “Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız.” ifadelerini kullandı.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım. pic.twitter.com/HtVJlZv5lD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2021

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR

Koca’nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 54,30, Ankara’da 83,64, İzmir’de 27,40 oldu.

İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım. pic.twitter.com/V5RE5lUGRc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2021

VAKA SAYISININ EN ÇOK OLDUĞU 5 İL

Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA SAYISI GÖRÜLEN İLLER

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne’de görüldü.

İllerde 19-25 Haziran’da 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı: