Kripto para tarihinin en başarılı projelerinden biri kabul edilen Terra Luna’nın bir anda piyasa değerinin yüzde 99’unu kaybetmesi, kripto para piyasalarına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Yatırımcılar, kripto paralara ilişkin yasal düzenleme yapılması gerektiği görüşünde. Küresel çaptaki yüksek enflasyonist ortamda riskli varlıklardan kaçışın ivme kazanmasıyla, kripto para piyasasında geçen yılın kasım ayında başlayan düşüş de hızlandı.

Analiz şirketi Coinmarketcap’in verilerine göre nisan başında 2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine gerilerken, neredeyse 1 trilyondolar piyasadan silinmiş oldu.

Kripto para tarihinin en başarılıprojelerinden biri kabul edilen Terra Luna’nın bir anda piyasa değerinin yüzde 99’unu kaybetmesi sonrasında piyasadaki güvenlik sorunları daha fazla tartışılmaya başlarken, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para dünyasının en gözde varlıklarında üst üste yedi hafta kayıplar yaşandı.

Ortaya çıktığı günden bu yana birçok kez sert iniş ve çıkışın yaşandığı kripto para piyasasında şimdi gözler, ülkelerin yapacağı yasal düzenlemelerde.

Kripto para yatırımcıları içerisinde ilk sıralarda yer alan Türkiye’de de yasal düzenleme beklentisi her geçen gün artıyor.

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