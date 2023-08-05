Küresel savunma ve havacılık şirketleri borsada yatırımcılarını memnun edemedi

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, temmuz ayında borsada yatırımcılarının beklentisini tam olarak karşılayamadı.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri geçen ay borsalarda dalgalı bir seyir izledi.

Kovid-19 salgınından sonra ekonomilerin normal seyrine dönmesiyle havacılık sektörü olumlu etkilenirken savunma ve havacılık şirketleri maliyet ve tedarik zincirine ilişkin sıkıntılardan kurtulamadı.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, temmuz ayında borsalarında da yatırımcısının beklentilerine tam olarak karşılık veremedi.

Geçen ay yatırımcısına İtalyan Leonardo yüzde 18,4, Fransız Airbus yüzde 1,2, ABD'li şirketler General Dynamics yüzde 3,9, Boeing yüzde 13,1, İngiliz BAE Systems yüzde 0,5 kazandırırken, Fransız Thales yüzde 0,9, ABD merkezli şirketler L3 Harris Technologies yüzde 3,2, Northrop Grumman yüzde 2,4, RTX Corp yüzde 10,2 kaybettirdi.

Savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri geçen ay alınan siparişler ve iyi gelen bilançoların etkisiyle yükseldi.

General Dynamics iş jetlerine ve askeri teçhizata talebin dirençli kalması nedeniyle geçen ay yıllık gelir tahminini yükseltti. Pegasus Hava Yolları, geçen ay 2012 tarihli Airbus siparişi kapsamında mevcut uçak siparişlerine ek olarak 36 yeni A321neo model uçak siparişi için anlaşma imzaladı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ile BAE Systems arasında 155 mm top mermisi ve mühimmat tedarik etmek için anlaşma sağlandı. BAE Systems bu anlaşmadan 361 milyon dolar değerinde sipariş aldı.

Yatırımcısına kaybettiren L3 Harris Technologies'nin ise kazançları düştü. Analistler, şirketin maliyetlerini azaltamadığını söyledi. Northrop Grumman ise ABD Hava Kuvvetleri'nin Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD) programında ana yüklenici olmamaya karar verdi.

Maliyetler ve tedarik zincirine ilişkin yaşanan sıkıntılar RTX Corp'un da hisse performansını olumsuz etkiledi.

Şirketler yıl sonuna göre performanslarında da istenileni veremedi

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri yıl sonuna göre performanslarında da yatırımcısına kendilerinden beklenen performansı sunamadı.

Yıl sonuna göre hisse senedi piyasalarında Leonardo yüzde 52,7, Airbus yüzde 20,7, BAE Systems yüzde 8,8, Thales yüzde 14, Boeing yüzde 25,4 kazandırdı.

Bu dönemde, L3 Harris Technologies yüzde 9, General Dynamics yüzde 9,9, Northrop Grumman yüzde 18,4, RTX Corp yüzde 12,9 kaybettirdi.

İtalya Hava Kuvvetleri, Leonardo ile beraber Sardinya adasındaki Decimomannu Üssü'nde son teknolojiye uygun altyapıyı faaliyete geçirmişti. Leonardo ve Alman teknoloji şirketi Siemens'in enerji, petrol ve gaz ve imalat sektörlerinde altyapı için siber güvenlik çözümleri sunmaya yönelik iş birliği yapacağı açıklanmıştı.

Azerbaycan, Leonardo'nun C-27J nakliye uçağını satın almak için imza atarak uçağı satın alan 17. ülke oldu.

Hindistan merkezli hava yolu şirketi IndiGo, Paris Air Show Havacılık Fuarı’nda, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus’la 500 yolcu uçağı satın almak için anlaşmıştı.

Avrupa Birliği (AB), çoğunluğu Almanya olmak üzere 14 üye ülkede 56 şirketin ortak mikroelektronik ve iletişim projelerine toplam 8,1 milyar avro kamu desteği verilmesini onayladı.

Bu şirketler arasında Airbus da yer alıyor. Hollanda Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri bünyesinde özel operasyonlarda kullanılmak üzere Airbus yapımı H225M Caracal model helikopterlerden 14 tane sipariş ettiklerini açıklamıştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'in ortaklaşa yürüttüğü uçak projesi, ABD Hava Kuvvetleri (USAF) tarafından deneysel uçaklara verilen "X-Plane" statüsünü kazanarak "X-66A" ismini aldı.

Suudi Arabistan, ABD'li uçak üreticisi Boeing'den 37 milyar dolarlık siparişle 121 uçak satın alacağını açıkladı.

Pekin yönetimi de RTX Corp Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Greg Hayes'e yaptırım kararı alındığını duyurmuştu.