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Mardin Havalimanı'nın girişine yeni isminin yazıldığı afiş asıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıklamasının ardından havalimanı girişine yeni isminin bulunduğu afiş asıldı.

17 Aralık 2022 | 23:10
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Mardin Havalimanı'nın girişine yeni isminin yazıldığı afiş asıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreni ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'deki konuşmasında "Mardin'in medarıiftiharı, Nobel ödüllü Profesör Doktor Aziz Sancar"ın isminin Mardin Havalimanı'na verileceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan kentten ayrılmadan önce, havalimanının girişine "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" yazılı afiş asıldı.

Afişte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün logoları da yer aldı.

Ayrıca girişteki bir başka afişte de "Sayın Cumhurbaşkanımız DHMİ Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na hoş geldiniz" yazısı yer aldı. 

Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bugün gönlümden şöyle bir şey geçti, 'Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim.' dedik. Kabul edenler, kabul etmeyenler? İttifakla kabul edilmiştir. Mardin'in medarıiftiharı, Nobel ödüllü Profesör Doktor Aziz Sancar Hoca'mızın adı bundan sonra Mardin'e girerken Mardin Havalimanı'nın gönderinde de görülecek; Mardin Profesör Doktor Aziz Sancar Havalimanı." demişti.  AA

 

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