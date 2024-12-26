Türkiye pazarına 2013 yılında giren İngiliz eğlence şirketi Merlin Entertainments, bu pazardan çıkma kararı aldı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, 1 Ocak gününden itibaren Madame Tussauds İstanbul, Sealife Akvaryum ve Legoland İstanbul kapılarını ziyaretçilere kapatacak. Habere göre Türkiye’de kârlılık problemi yaşayan şirket, hem Legoland hem de Madame Tussauds İstanbul’a giriş imkânı veren ikili biletlerinin fiyatını 644 TL’ye kadar indirmişti. Ancak pandemi sonrasında enflasyonun vurduğu alım gücünün, eğlence merkezlerinin kapanmasında etkili olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE PAZARINA 2013 YILINDA GİRMİŞTİ

Merlin Entertainments, Türkiye pazarına 2013 yılında girdi. Şirket İngiltere’de eğlence dünyasında önemli bir yer tutuyor. Geçen yıl Londra’ya giden her 4 kişiden 1’inin Merlin eğlence merkezlerinden birine gittiği açıklandı.

Türkiye pazarına da iddialı hedeflerle giren Merlin, 2016’da Grand Pera binası içinde 2 bin metrekare alanda Madame Tussads İstanbul’un açılışını yaptı. Madame Tussauds İstanbul’da, 70’in üzerinde ünlü ismin balmumu figürü bulunuyor.

'ÇOK ZOR BİR KARARDI'

Türkiye pazarından çekilen şirket, aldığı kararla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu çok zor bir karardı ve son derece dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi. Madame Tussauds Istanbul’un yıllar boyunca bizi ziyaret eden binlerce çocuk ve aile üzerinde yarattığı olumlu etkiden gurur duyuyoruz ve bunu unutulmaz kıldıkları için onlara ve muhteşem ekiplerimize teşekkür ediyoruz” denildi.

AKVARYUMDAKİ BALIKLAR NAKLEDİLİYOR

Merlin’in Türkiye’den çekilmesi ile kapanacak bir diğer eğlence merkezi de Sea Life Akvaryum. Sea Life internet sitesinde yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Yıllarca misafirlerimiz için unutulmaz deneyimler yarattıktan sonra; SEA LIFE Istanbul, 1 Ocak 2025 tarihinde kalıcı olarak kapanacaktır. Bu çok zor bir karardı ve son derece dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi. Önümüzdeki haftalarda, hayvanlarımızı uygun yeni evlere nakletmeye hazırlanırken dünya standartlarında hayvan bakımı sağlamaya devam edeceğiz. SEA LIFE'taki refah uzmanlarından oluşan ekibimiz, geçiş sürecinin mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için süreci denetleyecektir.”

LEGOLAND DE KAPANIYOR

Forum AVM’deki Legoland de 1 Ocak 2025’te kapanma kararı aldı. Şirket siteden, "Yıllarca misafirlerimiz için unutulmaz deneyimler yarattıktan sonra; LEGOLAND Discovery Centre Istanbul, 1 Ocak 2025 tarihinde kalıcı olarak kapanacaktır. Bu çok zor bir karardı ve son derece dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi. LEGOLAND Discovery Centre Istanbul’un yıllar boyunca bizi ziyaret eden binlerce çocuk ve aile üzerinde yarattığı olumlu etkiden gurur duyuyoruz ve bunu unutulmaz kıldıkları için onlara ve muhteşem ekiplerimize teşekkür ediyoruz.Etkinlik merkezi kalıcı olarak kapanacak olup, son faaliyet günümüz 31 Aralık 2024 olacaktır. Perakende mağazamız 31.Ocak. 2025 sonuna kadar açık kalacaktır" açıklaması yaptı.





