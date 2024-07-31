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Mert Başaran sosyal medya platformu X'ten ayrıldığını duyurdu

Özellikle sosyal medyada yatırıma yönelik paylaşımlarıyla tanınan Mert Başaran, X'e veda ettiğini duyurdu. Başaran, bu kararının sebeplerini maddeler halinde paylaştı.

31 Temmuz 2024 | 23:50
Son Güncellenme: 01 Ağustos 2024 | 00:01
Mert Başaran sosyal medya platformu X'ten ayrıldığını duyurdu

Mert Başaran X hesabından kararının nedenini şöyle paylaştı:
VEDA!
Değerli arkadaşlar tweetera veda ediyorum,
Bunun nedeni
1- Telefonum herkese açık olmasına rağmen günde 8000 kişi yazmasına rağmen sanki ben her yazandan para alıyormuşum gibi paylaşımlar yapılması
2- Anlatmaya çalıştığım seyin bilerek küçümsenmesi sanki bu ülkede asgari ücret alıp taksitle iPhone alan yok, hayatında araziye çıkmamış ama kredi ile cip alan yok, ufak paralar biriktirerek bir şey sahibi olan yokmuş gibi 
3- Ben doların enflasyonu var dolar tutmak enayilik dedim
4- Bes mükemmel sistem fonlarınızı doğru yönetin
5- Online alışveriş ve kredi kartı kullanmayın tüketiminizi arttırılsınIz almayacağınız şeyleri alırsınız dedim
6- Selpak, defter vb mümkün olduğu kadar israf etmeyin sonuçta ağaçtan geliyor doğaya yazık.
Bunların hepsi bilimsel gerçek olsa da sürekli saldırıya uğramak beni yordu! Bu nedenle Insta'da ve Youtube'da devam edeceğim. Cidden 1 ayda 2 kere ishal ve kusma yaşadım bunun bir kısmı buradaki yorumlara üzülmem! Balık burcuyum herkes sevsin anlasın derken kendime zarar vermeye basladım. Burası insanları dalga geçerek yada ezerek içini boşalttığı bir yer ve çok yorucu! Instagram'da ara tuşuna basarsanız bedava telden ararsınız veya whats app yazarsinz abonelik vb yoktur . You tubea abone olun oradan da takip edersiniz o da bedava. Sevgilerimle

"EZBERE TAVSİYELER"

Başaran'ın "Almamamız gereken şeyleri alıyoruz. İki ayakkabın varsa üçüncüye ne gerek var? Ben her hafta aynı ceketi giyiyorum. Selpak kullanıyor atıyor, olmaz. Yarısını keseceksin, yarısını kullanacaksın" sözleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. 
Öte yandan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş isim vermeden Mert Başaran'ı eleştirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: Tasarruf etmek güzel bir alışkanlık. Ancak tasarruf edilerek zengin falan olunmaz! "Kahve içme, Starbucks hissesi al" türünden tavsiyeler, ezbere kitaplardan fırlamış tavsiyeler. Paranız var ise kahvenizi de için, yemeğinizi de yiyin. Hayat kısa. Zenginliğin kaynağı başka...

 


 

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Beşiktaş'tan KAP'a Rebic açıklaması
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması
Karsan'dan atama ve organizasyon yapısı değişikliği açıklaması
Borsanın yeni şirketi kar dağıtım politikasını duyurdu
Borsa şirketinin unvanı ve borsa kodu değişti
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