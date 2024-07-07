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Muş'ta üretiliyor, Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor: Özelliği ne?

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi verilen peynir, başta İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin olmak üzere birçok ile gönderiliyor.

07 Temmuz 2024 | 15:40
Son Güncellenme: 07 Temmuz 2024 | 15:42
Muş'ta üretiliyor, Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor: Özelliği ne?

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Muş'ta üretilen "Muş eski kaşarı"nın pazar alanı genişliyor. İşte detaylar:

1 BİRÇOK ŞEHİRDEN TALEP VAR

BİRÇOK ŞEHİRDEN TALEP VAR Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi verilen "Muş eski kaşarı" birçok şehirden talep görüyor.

2 ÖZELLİĞİ NE?

ÖZELLİĞİ NE? Tescil belgesinin alınmasıyla marka değeri artan kaşar peyniri, yazın yaylarda otlatılan hayvanlardan elde edilen sütle yapıldıktan sonra 6 ay boyunca soğuk hava depolarında bekletiliyor. Daha sonra paketlenerek satışa hazır hale getirilen peynir, başta İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin olmak üzere birçok ile gönderiliyor.

3 KALİTE İYİ SEVİYEDE

KALİTE İYİ SEVİYEDE Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, AA muhabirine, bitkisel ve hayvansal üretim kapasitesi konusunda iyi bir konumda olduklarını söyledi.Muş'ta tarıma elverişli 357 bin hektar alanın bulunduğunu anlatan Gün, "Çayır, mera alanı ve yaylalarımızla bu rakam 400 bin hektarın üzerine çıkıyor. Polikültür (birden fazla ürün türünün aynı yerde, aynı anda yetiştirilmesi uygulaması) yetiştiriciliğinin önemli olduğu kentte elde edilen ürünlerin hem kalitesi hem de verimi iyi bir seviyede. Mera, çayır ve yaylalardaki ot kalitesinin yüksekliği ve flora çeşitliğinin fazlalığı, elde edilen ürünlerin kalitesi diğer illerimize göre daha iyi seviyede." diye konuştu.

4 İNEK, KOYUN, KEÇİ SÜTÜNDEN

İNEK, KOYUN, KEÇİ SÜTÜNDEN Kentteki 8 süt işlemesinin 6'sında kaşar üretildiğini belirten Gün, şunları kaydetti: "Muş eski kaşarı, yüzde 50'si inek, yüzde 40'ı koyun ve yüzde 10'u da keçi sütünde elde edilen katma değeri yüksek bir ürün. Bu yıl 160 ton Muş eski kaşarı elde edildi. İlimize 55 milyonun üzerinde bir katma değer sağlayacağını öngörüyoruz. İlimizde 235 bin büyükbaş ve 1 milyon 51 bin küçükbaş hayvan var. Süt kaliteli olduğu için Muş eski kaşarı da kaliteli oluyor ve rağbet görüyor. Yaklaşık 60 yıldır bu işle uğraşan köklü ailelerimiz var. Şu an ilimize iyi bir katma değer sağlıyorlar. Kaşarlar, soğuk hava depolarında 6 ay muhafaza edildikten sonra büyük şehirlere sevk ediliyor."

5 6 AY BEKLETİP GÖNDERİYORUZ

6 AY BEKLETİP GÖNDERİYORUZ Kardeşleriyle yaklaşık 60 yıldır Muş eski kaşarı üreten Hanefi Rençber ise "Yüksek ve verimli yaylalardan işletmemize gelen sütü hijyenik koşullarda kaşar peynirine dönüştürüyoruz. Tesiste sütleri işledikten sonra kaşar peyniri yapıyoruz. Bu kaşarı 6 ay beklettikten sonra başta İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin olmak üzere birçok kente gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.
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